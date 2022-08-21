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В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией - РИА Новости, 21.08.2022
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В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией - РИА Новости, 21.08.2022
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает убийство Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, заговором против турецко-российской дружбы и... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:00
2022-08-21T20:00
в мире
александр дугин
сергей марков
турция
россия
азербайджан
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает убийство Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, заговором против турецко-российской дружбы и действий Турции и России в отношении США.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Директор Института политических исследований Сергей Марков отмечал РИА Новости, что целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец. Марков считает, что Дугин придерживается "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции и Азербайджана."Это заговор против турецко-российской дружбы и процесса сотрудничества двух стран. Цель - Турция. Цель - Россия. Целью также является воля и действия стран региона, особенно процесс сотрудничества Турции с Сирией против империализма США", - говорится в заявлении Перинчека.По его словам, смерть Дугиной - беспрецедентная и невосполнимая потеря как для России, так и для Турции."Обладая уникальными качествами и блестящими знаниями, она был большим другом Турции. В то же время она была одним из видных интеллектуалов России. Дарья Дугина вместе со своим отцом и нашим дорогим другом Александром Дугиным приложили большие усилия и внесли свой вклад в турецко-российскую дружбу и сотрудничество. Партия "Родина" и турецкий народ не забудут Дарью Дугину. Имя Дарьи Дугиной займет самое видное место в непоколебимом будущем турецко-российской дружбы", - отмечается в заявлении.
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Подробный комментарий очевидца о пожаре после взрыва машины Дарьи Дугиной
Сосед ближайший к взрыву. Он был на улице через 15 сек после взрыва
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в мире, александр дугин, сергей марков, турция, россия, азербайджан, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
В мире, Александр Дугин, Сергей Марков, Турция, Россия, Азербайджан, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
20:00 21.08.2022
 
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией

Генсек турецкой партии Перинчек: убийство Дугиной — это заговор против дружбы с Россией

© PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина
© PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает убийство Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, заговором против турецко-российской дружбы и действий Турции и России в отношении США.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Директор Института политических исследований Сергей Марков отмечал РИА Новости, что целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец. Марков считает, что Дугин придерживается "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции и Азербайджана.
Дарья Дугина
Вчера, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
"Это заговор против турецко-российской дружбы и процесса сотрудничества двух стран. Цель - Турция. Цель - Россия. Целью также является воля и действия стран региона, особенно процесс сотрудничества Турции с Сирией против империализма США", - говорится в заявлении Перинчека.
По его словам, смерть Дугиной - беспрецедентная и невосполнимая потеря как для России, так и для Турции.
"Обладая уникальными качествами и блестящими знаниями, она был большим другом Турции. В то же время она была одним из видных интеллектуалов России. Дарья Дугина вместе со своим отцом и нашим дорогим другом Александром Дугиным приложили большие усилия и внесли свой вклад в турецко-российскую дружбу и сотрудничество. Партия "Родина" и турецкий народ не забудут Дарью Дугину. Имя Дарьи Дугиной займет самое видное место в непоколебимом будущем турецко-российской дружбы", - отмечается в заявлении.
 
В миреАлександр ДугинСергей МарковТурцияРоссияАзербайджанПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья Дугина
 
 
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