https://ria.ru/20220821/dugina-1811112912.html

В Киеве отрицают причастность к подрыву автомобиля с Дугиной

В Киеве отрицают причастность к подрыву автомобиля с Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

В Киеве отрицают причастность к подрыву автомобиля с Дугиной

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина не причастна к резонансному взрыву автомобиля в Подмосковье, в котором в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:00

2022-08-21T15:00

2022-08-21T15:32

подрыв автомобиля дарьи дугиной

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

россия

московская область (подмосковье)

михаил подоляк

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина не причастна к резонансному взрыву автомобиля в Подмосковье, в котором в субботу вечером погибла общественный деятель Дарья Дугина.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки, философ Александр Дугин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если версию об "украинском следе" в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева."Украина к этому… не имеет отношения", - заявил в воскресенье Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла на месте. По предварительным данным следствия, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего, но с учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье может быть связан с профессиональной деятельностью Александра Дугина и "украинскими событиями".

https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811097983.html

https://ria.ru/20220821/dugin-1811095123.html

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