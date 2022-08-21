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Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
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Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина
Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина
При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T04:03
2022-08-21T08:27
александр дугин
владимир путин
украина
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
национальный антитеррористический комитет рф
южный федеральный университет
происшествия
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина. "Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.Биография Александра Дугина и его дочери ДарьиАлександр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009—2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Кроме того, санкции против него ввели Канада и Австралия.Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.Активизация украинских спецслужбДевятого августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации украинские спецслужбы активизировали попытки склонить молодых россиян к терактам.Отмечалось, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов."За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - сообщали в НАК.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220411/miroporyadok-1782934426.html
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александр дугин, владимир путин, украина, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, национальный антитеррористический комитет рф, южный федеральный университет, происшествия, денис пушилин, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Александр Дугин, Владимир Путин, Украина, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Национальный антитеррористический комитет РФ, Южный федеральный университет, Происшествия, Денис Пушилин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
04:03 21.08.2022 (обновлено: 08:27 21.08.2022)
 
Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина

Обозреватель Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 16:13
Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине
Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина. "Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Биография Александра Дугина и его дочери Дарьи

Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009—2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.
Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".
Киев - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 09:48
Украинская разведка нарушила прописные истины спецслужб, заявили в ФСБ
С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Кроме того, санкции против него ввели Канада и Австралия.
Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Активизация украинских спецслужб

Девятого августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации украинские спецслужбы активизировали попытки склонить молодых россиян к терактам.
Отмечалось, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов.

"За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - сообщали в НАК.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:55В России
ФСБ сорвала операцию украинских спецслужб по угону самолетов ВКС России

Спецоперация на Украине

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 14:49Специальная военная операция на Украине
В Херсоне задержали агента украинских спецслужб
 
Александр ДугинВладимир ПутинУкраинаМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаНациональный антитеррористический комитет РФЮжный федеральный университетПроисшествияДенис ПушилинПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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