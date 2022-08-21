https://ria.ru/20220821/dugin-1811060877.html

Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина

Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина - РИА Новости, 21.08.2022

Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина

При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T04:03

2022-08-21T04:03

2022-08-21T08:27

александр дугин

владимир путин

украина

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

национальный антитеррористический комитет рф

южный федеральный университет

происшествия

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина. "Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.Биография Александра Дугина и его дочери ДарьиАлександр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009—2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Кроме того, санкции против него ввели Канада и Австралия.Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.Активизация украинских спецслужбДевятого августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации украинские спецслужбы активизировали попытки склонить молодых россиян к терактам.Отмечалось, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов."За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - сообщали в НАК.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220411/miroporyadok-1782934426.html

https://ria.ru/20220725/razvedka-1804711253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/provokatsiya-1804700091.html

https://ria.ru/20220720/agent-1803729317.html

украина

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

александр дугин, владимир путин, украина, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, национальный антитеррористический комитет рф, южный федеральный университет, происшествия, денис пушилин, подрыв автомобиля дарьи дугиной