04:03 21.08.2022 (обновлено: 08:27 21.08.2022)
Пушилин: при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь Дугина
Обозреватель Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье
Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.
Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина. "Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.
Биография Александра Дугина и его дочери Дарьи
Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009—2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.
Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".
Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
Активизация украинских спецслужб
Девятого августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации украинские спецслужбы активизировали попытки склонить молодых россиян к терактам.
Отмечалось, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов.
"За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - сообщали в НАК.
"За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - сообщали в НАК.
Спецоперация на Украине
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.