https://ria.ru/20220821/dtp-1811128971.html

Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек

Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек - РИА Новости, 21.08.2022

Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек

Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:53

2022-08-21T16:53

2022-08-21T19:01

происшествия

ульяновская область

казахстан

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее ведомство информировало о 14 погибших и троих пострадавших в аварии с автобусом, которая произошла в воскресенье на трассе в Ульяновской области. В экстренных службах сообщали о 15 погибших, отмечая, что погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения."Количество погибших увеличилось до 16", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что детей среди погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811126621.html

ульяновская область

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновская область, казахстан