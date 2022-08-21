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Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек - РИА Новости, 21.08.2022
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Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек
Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:53
2022-08-21T19:01
происшествия
ульяновская область
казахстан
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее ведомство информировало о 14 погибших и троих пострадавших в аварии с автобусом, которая произошла в воскресенье на трассе в Ульяновской области. В экстренных службах сообщали о 15 погибших, отмечая, что погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения."Количество погибших увеличилось до 16", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что детей среди погибших и пострадавших нет.
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происшествия, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан
16:53 21.08.2022 (обновлено: 19:01 21.08.2022)
 
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек

© ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
© ГУ МВД России по Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее ведомство информировало о 14 погибших и троих пострадавших в аварии с автобусом, которая произошла в воскресенье на трассе в Ульяновской области. В экстренных службах сообщали о 15 погибших, отмечая, что погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
"Количество погибших увеличилось до 16", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что детей среди погибших и пострадавших нет.
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
16:38
Полицейские назвали причину ДТП под Ульяновском
 
ПроисшествияУльяновская областьКазахстан
 
 
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