https://ria.ru/20220821/dtp-1811128971.html
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек
Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:53
2022-08-21T16:53
2022-08-21T19:01
происшествия
ульяновская область
казахстан
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее ведомство информировало о 14 погибших и троих пострадавших в аварии с автобусом, которая произошла в воскресенье на трассе в Ульяновской области. В экстренных службах сообщали о 15 погибших, отмечая, что погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения."Количество погибших увеличилось до 16", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что детей среди погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811126621.html
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан
16:53 21.08.2022 (обновлено: 19:01 21.08.2022)
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек
Число погибших в ДТП с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 человек