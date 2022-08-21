https://ria.ru/20220821/dtp-1811124512.html
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 21.08.2022
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области
Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:21
2022-08-21T16:21
2022-08-21T17:19
происшествия
алексей русских
казахстан
ульяновская область
авто
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области.На кадрах видно, что из-за аварии движение на трассе перекрыли. При столкновении микроавтобус превратился в груду искореженного металла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой, а также спасатели.Авария произошла сегодня днем: по информации от МВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 пассажиров. Все они, предположительно, граждане Казахстана. По последним данным, в результате ДТП погибли 15 человек, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.Губернатор области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.
https://ria.ru/20220820/dtp-1811003163.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей русских, казахстан, ульяновская область, авто
Происшествия, Алексей Русских, Казахстан, Ульяновская область, Авто
16:21 21.08.2022 (обновлено: 17:19 21.08.2022)
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области
Опубликовано видео с места крупного ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области.
На кадрах видно, что из-за аварии движение на трассе перекрыли. При столкновении микроавтобус превратился в груду искореженного металла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой, а также спасатели.
Авария произошла сегодня днем: по информации от МВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 пассажиров. Все они, предположительно, граждане Казахстана. По последним данным, в результате ДТП погибли 15 человек, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.
Губернатор области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.