https://ria.ru/20220821/dtp-1811124512.html

Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области

Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 21.08.2022

Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:21

2022-08-21T16:21

2022-08-21T17:19

происшествия

алексей русских

казахстан

ульяновская область

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811131434_0:629:777:1066_1920x0_80_0_0_21a6f826a3f5acb7fe5c698117baa047.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области.На кадрах видно, что из-за аварии движение на трассе перекрыли. При столкновении микроавтобус превратился в груду искореженного металла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой, а также спасатели.Авария произошла сегодня днем: по информации от МВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 пассажиров. Все они, предположительно, граждане Казахстана. По последним данным, в результате ДТП погибли 15 человек, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.Губернатор области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.

https://ria.ru/20220820/dtp-1811003163.html

казахстан

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, алексей русских, казахстан, ульяновская область, авто