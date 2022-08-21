Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/dtp-1811119080.html
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек
Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:57
2022-08-21T16:05
происшествия
ульяновская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811119316.html
ульяновская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан
15:57 21.08.2022 (обновлено: 16:05 21.08.2022)
 
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском выросло до 15 человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.
"Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
15:59
Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
 
ПроисшествияУльяновская областьКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала