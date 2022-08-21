https://ria.ru/20220821/dtp-1811119080.html

Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек

Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек - РИА Новости, 21.08.2022

Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек

Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:57

2022-08-21T15:57

2022-08-21T16:05

происшествия

ульяновская область

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811119316.html

ульяновская область

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновская область, казахстан