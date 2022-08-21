https://ria.ru/20220821/dtp-1811119080.html
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек
Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:57
2022-08-21T15:57
2022-08-21T16:05
происшествия
ульяновская область
казахстан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811119316.html
ульяновская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан
15:57 21.08.2022 (обновлено: 16:05 21.08.2022)
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 15 человек
Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском выросло до 15 человек