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В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек - РИА Новости, 21.08.2022
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В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек - РИА Новости, 21.08.2022
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек
Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:27
2022-08-21T15:46
происшествия
ульяновская область
казахстан
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее источник в экстренных службах говорил РИА Новости, что на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и семь погибли, все они - граждане Казахстана."По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек и трое пострадало", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811068249.html
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происшествия, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан
15:27 21.08.2022 (обновлено: 15:46 21.08.2022)
 
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек

В ДТП в Ульяновской области с участием микроавтобуса и грузовиков погибли девять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее источник в экстренных службах говорил РИА Новости, что на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и семь погибли, все они - граждане Казахстана.
"По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек и трое пострадало", - сказал представитель ведомства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 07:51
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ПроисшествияУльяновская областьКазахстан
 
 
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