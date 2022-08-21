https://ria.ru/20220821/dtp-1811116372.html
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек - РИА Новости, 21.08.2022
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек
Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:27
2022-08-21T15:27
2022-08-21T15:46
происшествия
ульяновская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее источник в экстренных службах говорил РИА Новости, что на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и семь погибли, все они - граждане Казахстана."По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек и трое пострадало", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811068249.html
ульяновская область
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, казахстан
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан
15:27 21.08.2022 (обновлено: 15:46 21.08.2022)
В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек
В ДТП в Ульяновской области с участием микроавтобуса и грузовиков погибли девять человек