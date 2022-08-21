https://ria.ru/20220821/dtp-1811116372.html

В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек

В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек - РИА Новости, 21.08.2022

В ДТП в Ульяновской области погибли девять человек

Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:27

2022-08-21T15:27

2022-08-21T15:46

происшествия

ульяновская область

казахстан

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом в Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее источник в экстренных службах говорил РИА Новости, что на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и семь погибли, все они - граждане Казахстана."По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек и трое пострадало", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811068249.html

ульяновская область

казахстан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновская область, казахстан