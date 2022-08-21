https://ria.ru/20220821/avariya-1811125285.html
СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском
СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022
СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) после крупной аварии на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:29
2022-08-21T16:29
2022-08-21T17:18
происшествия
алексей русских
ульяновская область
россия
казахстан
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811132598_23:0:782:427_1920x0_80_0_0_a6cca723faabe482fb6538d293002a4d.jpg
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) после крупной аварии на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в СУСК по региону.По информации УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По предварительным данным экстренных служб, погибли 14 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."На место ДТП в Ульяновской области выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811124512.html
ульяновская область
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811132598_188:0:757:427_1920x0_80_0_0_aaa8f3b67e6b02a9c54008658553c080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей русских, ульяновская область, россия, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алексей Русских, Ульяновская область, Россия, Казахстан, Следственный комитет России (СК РФ)
16:29 21.08.2022 (обновлено: 17:18 21.08.2022)
СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском
СК возбудил уголовное дело о нарушении ПДД после аварии с микроавтобусом под Ульяновском