https://ria.ru/20220821/avariya-1811125285.html

СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском

СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022

СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом под Ульяновском

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) после крупной аварии на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:29

2022-08-21T16:29

2022-08-21T17:18

происшествия

алексей русских

ульяновская область

россия

казахстан

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) после крупной аварии на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в СУСК по региону.По информации УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По предварительным данным экстренных служб, погибли 14 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."На место ДТП в Ульяновской области выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811124512.html

ульяновская область

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происшествия, алексей русских, ульяновская область, россия, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)