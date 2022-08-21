https://ria.ru/20220821/ataki-1811110094.html

Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева

Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева - РИА Новости, 21.08.2022

Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева

Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:34

2022-08-21T14:34

2022-08-21T14:37

специальная военная операция на украине

севастополь

сша

екатерина алтабаева

республика крым

украина

владимир зеленский

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние два дня нет, сообщили власти."Это очередной виток эскалации, который связан с позицией США по отношению к происходящему. Никогда бы Зеленский и его окружение не решились бы на нанесение хоть и точечных, но ударов по территории Крыма без разрешения своих кураторов. Единственное, что они уважают и понимают, это силу, в том числе военную и политическую. Единственный способ с этим бороться – побеждать", - сказала Алтабаева.

https://ria.ru/20220820/krym-1810905856.html

севастополь

сша

республика крым

украина

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севастополь, сша, екатерина алтабаева, республика крым, украина, владимир зеленский, в мире