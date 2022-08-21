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Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/ataki-1811110094.html
Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева
Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева - РИА Новости, 21.08.2022
Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева
Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:34
2022-08-21T14:37
специальная военная операция на украине
севастополь
сша
екатерина алтабаева
республика крым
украина
владимир зеленский
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние два дня нет, сообщили власти."Это очередной виток эскалации, который связан с позицией США по отношению к происходящему. Никогда бы Зеленский и его окружение не решились бы на нанесение хоть и точечных, но ударов по территории Крыма без разрешения своих кураторов. Единственное, что они уважают и понимают, это силу, в том числе военную и политическую. Единственный способ с этим бороться – побеждать", - сказала Алтабаева.
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севастополь
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севастополь, сша, екатерина алтабаева, республика крым, украина, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, США, Екатерина Алтабаева, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, В мире
14:34 21.08.2022 (обновлено: 14:37 21.08.2022)
 
Киев не решится атаковать Крым без одобрения США, считает сенатор Алтабаева

Сенатор Алтабаева: Киев не решился бы атаковать Крым с помощью БПЛА без одобрения США

© предоставлено заксобранием СевастополяЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние два дня нет, сообщили власти.
"Это очередной виток эскалации, который связан с позицией США по отношению к происходящему. Никогда бы Зеленский и его окружение не решились бы на нанесение хоть и точечных, но ударов по территории Крыма без разрешения своих кураторов. Единственное, что они уважают и понимают, это силу, в том числе военную и политическую. Единственный способ с этим бороться – побеждать", - сказала Алтабаева.
Крым - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСШАЕкатерина АлтабаеваРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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