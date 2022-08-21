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Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская - РИА Новости, 21.08.2022
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Умерла одна из старейших актрис петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская, сообщили в БДТ. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:17
2022-08-21T20:17
2022-08-21T20:18
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санкт-петербург
большой драматический театр товстоногова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Умерла одна из старейших актрис петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская, сообщили в БДТ.Причина ее смерти не уточняется.Адашевская родилась в 1927 году в Ленинграде в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени Пушкина Константина Адашевского. В 1944 году поступила в студию при БДТ и в 1947-м окончила ее. В труппу Большого драматического театра имени Товстоногова ее приняли в 1950-м. На сцене она сыграла десятки ролей: Смеральдину в "Слуге двух господ" (1953), Глорию в "Синьор Марио пишет комедию" (1958), Ануш в "Хануме" (1972), няню Гинес в "Доме, где разбиваются сердца" (2002).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, санкт-петербург, большой драматический театр товстоногова
Культура, Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Большой драматический театр Товстоногова
20:17 21.08.2022 (обновлено: 20:18 21.08.2022)
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Заслуженная артистка России Марина Адашевская умерла на 96-м году жизни