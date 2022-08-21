https://ria.ru/20220821/adashevskaya-1811157548.html

Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская - РИА Новости, 21.08.2022

Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

Умерла одна из старейших актрис петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская, сообщили в БДТ. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:17

2022-08-21T20:17

2022-08-21T20:18

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санкт-петербург

большой драматический театр товстоногова

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Умерла одна из старейших актрис петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская, сообщили в БДТ.Причина ее смерти не уточняется.Адашевская родилась в 1927 году в Ленинграде в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени Пушкина Константина Адашевского. В 1944 году поступила в студию при БДТ и в 1947-м окончила ее. В труппу Большого драматического театра имени Товстоногова ее приняли в 1950-м. На сцене она сыграла десятки ролей: Смеральдину в "Слуге двух господ" (1953), Глорию в "Синьор Марио пишет комедию" (1958), Ануш в "Хануме" (1972), няню Гинес в "Доме, где разбиваются сердца" (2002).

ленинград

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, ленинград, санкт-петербург, большой драматический театр товстоногова