https://ria.ru/20220820/yakutsk-1810977917.html

В Якутске назвали причину отключения электроснабжения

В Якутске назвали причину отключения электроснабжения - РИА Новости, 20.08.2022

В Якутске назвали причину отключения электроснабжения

Отключение электроснабжения в Якутске и ряде районов республики произошло из-за аварии в Амурской области, энергосистема региона перешла на изолированную... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:27

2022-08-20T15:27

2022-08-20T15:42

происшествия

якутск

амурская область

якутскэнерго

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Отключение электроснабжения в Якутске и ряде районов республики произошло из-за аварии в Амурской области, энергосистема региона перешла на изолированную работу, сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.В субботу в Якутске в районе 20.15 по местному времени (14.15 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии, света не было во всем городе. По предварительным данным, это произошло после аварии "в соседнем регионе". По данным "Якутскэнерго", подачу электроэнергии части потребителей Якутска уже восстановили, в ближайшее время электричество дадут во всем городе.По его словам, сейчас ведутся восстановительные работы."В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды. Ожидаем команду от Системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам. После чего энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - приводятся слова министра.

https://ria.ru/20220820/yakutsk-1810969463.html

якутск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск, амурская область, якутскэнерго