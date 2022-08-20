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В Якутске назвали причину отключения электроснабжения - РИА Новости, 20.08.2022
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В Якутске назвали причину отключения электроснабжения
В Якутске назвали причину отключения электроснабжения - РИА Новости, 20.08.2022
В Якутске назвали причину отключения электроснабжения
Отключение электроснабжения в Якутске и ряде районов республики произошло из-за аварии в Амурской области, энергосистема региона перешла на изолированную... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:27
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происшествия
якутск
амурская область
якутскэнерго
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Отключение электроснабжения в Якутске и ряде районов республики произошло из-за аварии в Амурской области, энергосистема региона перешла на изолированную работу, сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.В субботу в Якутске в районе 20.15 по местному времени (14.15 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии, света не было во всем городе. По предварительным данным, это произошло после аварии "в соседнем регионе". По данным "Якутскэнерго", подачу электроэнергии части потребителей Якутска уже восстановили, в ближайшее время электричество дадут во всем городе.По его словам, сейчас ведутся восстановительные работы."В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды. Ожидаем команду от Системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам. После чего энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - приводятся слова министра.
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Якутск после аварийного отключения электроэнергии
Якутск после аварийного отключения электроэнергии
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происшествия, якутск, амурская область, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, Амурская область, ЯкутскЭнерго
15:27 20.08.2022 (обновлено: 15:42 20.08.2022)
 
В Якутске назвали причину отключения электроснабжения

Отключение электроснабжения в Якутске произошло из-за аварии в Амурской области

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Отключение электроснабжения в Якутске и ряде районов республики произошло из-за аварии в Амурской области, энергосистема региона перешла на изолированную работу, сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.
В субботу в Якутске в районе 20.15 по местному времени (14.15 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии, света не было во всем городе. По предварительным данным, это произошло после аварии "в соседнем регионе". По данным "Якутскэнерго", подачу электроэнергии части потребителей Якутска уже восстановили, в ближайшее время электричество дадут во всем городе.
"Произошло отключение электроснабжения в части города Якутска и нескольких районах республики, вызванное технологическим нарушением в Объединённой энергосистеме Востока в районе посёлка Магдагачи Амурской области. Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу", - приводятся слова Емельянова в сообщении оперштаба Якутии в Telegram-канале.
По его словам, сейчас ведутся восстановительные работы.
"В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды. Ожидаем команду от Системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам. После чего энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - приводятся слова министра.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
14:29
В Якутске произошло отключение электроэнергии
 
ПроисшествияЯкутскАмурская областьЯкутскЭнерго
 
 
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