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Украина применила отравляющие вещества против российских военных - РИА Новости, 20.08.2022
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Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Украина применила отравляющие вещества против российских военных - РИА Новости, 20.08.2022
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Украина применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:29
2022-08-20T15:51
россия
в мире
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области, сообщило Минобороны России.В результате обследований в организмах военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".Ведомство добавило, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге провели дополнительный анализ, который подтвердил предварительный диагноз.Кроме того, в министерстве заявили о подготовке документов, подтверждающих акт химического терроризма со стороны Украины, в ближайшее время их направят в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).Также Минобороны отметило, что Россия проводит дополнительное расследование отравления главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо боевыми отравляющими веществами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, организация по запрещению химического оружия
Россия, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Организация по запрещению химического оружия
15:29 20.08.2022 (обновлено: 15:51 20.08.2022)
 
Украина применила отравляющие вещества против российских военных

Минобороны: Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

"На фоне военных поражений в Донбассе и других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля <...> российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления", — сказали журналистам в ведомстве.

В результате обследований в организмах военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".
Ведомство добавило, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге провели дополнительный анализ, который подтвердил предварительный диагноз.
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Кроме того, в министерстве заявили о подготовке документов, подтверждающих акт химического терроризма со стороны Украины, в ближайшее время их направят в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Также Минобороны отметило, что Россия проводит дополнительное расследование отравления главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинДонбассОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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