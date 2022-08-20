https://ria.ru/20220820/voennye-1810978299.html

Украина применила отравляющие вещества против российских военных

Украина применила отравляющие вещества против российских военных - РИА Новости, 20.08.2022

Украина применила отравляющие вещества против российских военных

Украина применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:29

2022-08-20T15:29

2022-08-20T15:51

россия

в мире

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области, сообщило Минобороны России.В результате обследований в организмах военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".Ведомство добавило, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге провели дополнительный анализ, который подтвердил предварительный диагноз.Кроме того, в министерстве заявили о подготовке документов, подтверждающих акт химического терроризма со стороны Украины, в ближайшее время их направят в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).Также Минобороны отметило, что Россия проводит дополнительное расследование отравления главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо боевыми отравляющими веществами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, организация по запрещению химического оружия