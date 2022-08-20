15:29 20.08.2022 (обновлено: 15:51 20.08.2022)
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Минобороны: Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российских военных
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"На фоне военных поражений в Донбассе и других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля <...> российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления", — сказали журналистам в ведомстве.
В результате обследований в организмах военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".
Ведомство добавило, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге провели дополнительный анализ, который подтвердил предварительный диагноз.
Также Минобороны отметило, что Россия проводит дополнительное расследование отравления главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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