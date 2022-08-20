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Шойгу назвал идею запретить россиянам въезд в ЕС проявлением нацизма

Шойгу назвал идею запретить россиянам въезд в ЕС проявлением нацизма - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу назвал идею запретить россиянам въезд в ЕС проявлением нацизма

Идея запретить всем россиянам въезд в страны ЕС отражает проявления нацистской политики отдельных стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:53

2022-08-20T10:53

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг — РИА Новости. Идея запретить всем россиянам въезд в страны ЕС отражает проявления нацистской политики отдельных стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", — сказал он на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в подмосковном парке "Патриот".По словам министра, отдельные страны, в частности прибалтийские, все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала"."В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы", — утверждает Шойгу.Открывая конгресс, он процитировал болгарского коммуниста Георгия Димитрова, который назвал фашизм "звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран"."В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм", — добавил глава ведомства.В выступлении он акцентировал внимание на тезисе, что приход национал-социалистов к власти обусловлен их финансированием международным капиталом."Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв", — заявил Шойгу.Он напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза — 27 миллионов погибших. По словам министра, такую цену не платило ни одно государство мира.Министр также отметил что "уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие"."Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединенных Штатов Америки и НАТО", — заключил он.Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

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Шойгу: идея запрета въезда всем гражданам РФ в ЕС – проявление нацистской политики Шойгу: идея запрета въезда всем гражданам РФ в ЕС – проявление нацистской политики 2022-08-20T10:53 true PT0M17S

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Влада Копылова

россия, новости - туризм, политика, сергей шойгу, евросоюз