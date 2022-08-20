https://ria.ru/20220820/tsirkon-1811033849.html

Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:41

2022-08-20T20:41

2022-08-20T22:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр уточнил, что продолжается производство других гиперзвуковых ракет — "Кинжал". Шойгу добавил, что на форуме "Армия-2022" были подписаны контракты Минобороны России и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются в том числе поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат"."Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает — основательно, надежно, уверенно", — подчеркнул министр.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. 2022-08-20T20:41 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, с-500 (зенитный ракетный комплекс), сергей шойгу, видео