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Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:41
2022-08-20T20:41
2022-08-20T22:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр уточнил, что продолжается производство других гиперзвуковых ракет — "Кинжал". Шойгу добавил, что на форуме "Армия-2022" были подписаны контракты Минобороны России и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются в том числе поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат"."Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает — основательно, надежно, уверенно", — подчеркнул министр.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России
Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
2022-08-20T20:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, с-500 (зенитный ракетный комплекс), сергей шойгу, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, С-500 (зенитный ракетный комплекс), Сергей Шойгу
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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20:41 20.08.2022 (обновлено: 22:12 20.08.2022)
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
Шойгу: ракета "Циркон" фактически стоит на вооружении, начинается ее серийное производство