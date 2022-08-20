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Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:41
2022-08-20T22:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр уточнил, что продолжается производство других гиперзвуковых ракет — "Кинжал". Шойгу добавил, что на форуме "Армия-2022" были подписаны контракты Минобороны России и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются в том числе поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат"."Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает — основательно, надежно, уверенно", — подчеркнул министр.
россия
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Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России
Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, с-500 (зенитный ракетный комплекс), сергей шойгу, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, С-500 (зенитный ракетный комплекс), Сергей Шойгу
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
2022-08-20T20:41
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20:41 20.08.2022 (обновлено: 22:12 20.08.2022)
 
Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

Шойгу: ракета "Циркон" фактически стоит на вооружении, начинается ее серийное производство

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон", у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально", — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".

Министр уточнил, что продолжается производство других гиперзвуковых ракет — "Кинжал". Шойгу добавил, что на форуме "Армия-2022" были подписаны контракты Минобороны России и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются в том числе поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
"Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает — основательно, надежно, уверенно", — подчеркнул министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияС-500 (зенитный ракетный комплекс)Сергей Шойгу
 
 
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