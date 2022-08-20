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СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от поездки на Тайвань - РИА Новости, 20.08.2022
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СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от поездки на Тайвань
СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от поездки на Тайвань - РИА Новости, 20.08.2022
СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от поездки на Тайвань
Председатель КНР Си Цзиньпин за несколько дней до недавнего визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси просил американского президента Джо РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:31
2022-08-20T19:06
в мире
си цзиньпин
тайвань
китай
сша
джо байден
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин за несколько дней до недавнего визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси просил американского президента Джо Байдена "найти способ удержать ее" от этой поездки, но получил отказ, пишет The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией должностных лиц в Белом доме.По информации собеседников издания, состоявшийся 28 июля телефонный разговор между двумя лидерами стал кульминацией на фоне "многочисленных предупреждений", которые КНР сделала в адрес США из-за подготовки визита. В частности, представители Пекина донесли до Вашингтона, какие ответные меры могут последовать, если, вопреки всем предостережениям, поездка Пелоси на остров все же состоится.Помимо этого, как утверждается, Байден предостерег лидера КНР "от действий провокационного и принудительного характера" на тот случай, если спикер палаты представителей США все же отправится на Тайвань.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html
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в мире, си цзиньпин, тайвань, китай, сша, джо байден, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
В мире, Си Цзиньпин, Тайвань, Китай, США, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Визит Пелоси на Тайвань
17:31 20.08.2022 (обновлено: 19:06 20.08.2022)
 
СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от поездки на Тайвань

WP: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от поездки на Тайвань, но тот отказался

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин за несколько дней до недавнего визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси просил американского президента Джо Байдена "найти способ удержать ее" от этой поездки, но получил отказ, пишет The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией должностных лиц в Белом доме.
По информации собеседников издания, состоявшийся 28 июля телефонный разговор между двумя лидерами стал кульминацией на фоне "многочисленных предупреждений", которые КНР сделала в адрес США из-за подготовки визита. В частности, представители Пекина донесли до Вашингтона, какие ответные меры могут последовать, если, вопреки всем предостережениям, поездка Пелоси на остров все же состоится.

"Однако Байден заявил Си Цзиньпину, что не может подчиниться этому требованию, объяснив, что конгресс является независимой ветвью власти и что Пелоси, как и другие члены конгресса, самостоятельно принимает решения о своих зарубежных поездках", — рассказал один из источников газеты.

Помимо этого, как утверждается, Байден предостерег лидера КНР "от действий провокационного и принудительного характера" на тот случай, если спикер палаты представителей США все же отправится на Тайвань.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреСи ЦзиньпинТайваньКитайСШАДжо БайденНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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