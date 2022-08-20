Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных
Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных в Запорожской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были отправлены боевыми отравляющими веществами, заявили в российском Минобороны; украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, но сработала ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости; мэра Мариуполя пытались убить у городского зоопарка, также сообщил корреспондент агентства.
Освобожденные территории
Украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию позднее подтвердили местные власти: член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками.
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В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, торжественная церемония прошла в актовом зале местного отдела ЗАГС, сообщил корреспондент РИА Новости с места события. Поздравить новых граждан России пришли глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и депутат Госдумы РФ Артем Туров.
Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко совершена в субботу у въезда в городской зоопарк, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, сообщил корреспондент РИА Новости. Источники на месте сообщили, что днем на входе в городской зоопарк, когда там проезжал глава города, прозвучал "хлопок", пострадавших и жертв нет. Позднее источник РИА Новости сообщил, что в городе были усилены меры безопасности. Позже МВД ДНР официально сообщило, что сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города.
Ход операции
Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР. По сообщению НМ ДНР, украинские войска были плохо подготовлены и плохо вооружены, в Зайцево они были буквально "отправлены умирать".
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Андреевка по позициям националистического формирования "Кракен", уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.
Российские территории
В Севастополе утром в субботу беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Позднее он уточнил, что БПЛА был сбит и загорелся после падения. Позднее он сообщил, что в штабе Черноморского флота в Севастополе идут следственные действия после атаки беспилотника.
Ближе к вечеру Развожаев вновь сообщил, что в городе работает ПВО, и попросил его жителей сохранять спокойствие.
Отравление российских военных
Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщило Минобороны РФ. Там заявили, что 31 июля российские военные, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". Там добавили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".
В российском МО также отметили, что Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщили в пресс-службе СК.
Обстрелы Запорожской АЭС
Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что не прошло и двух суток с момента предыдущего обстрела Энергодара. Отмечается, что критически важные объекты станции не были повреждены.