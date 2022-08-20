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Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1811047925.html
Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных
Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных - РИА Новости, 20.08.2022
Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных
Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были отправлены боевыми отравляющими веществами, заявили в российском Минобороны; украинские... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:27
2022-08-20T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
россия
донецкая народная республика
запорожская область
запорожская аэс
мвд днр
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были отправлены боевыми отравляющими веществами, заявили в российском Минобороны; украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, но сработала ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости; мэра Мариуполя пытались убить у городского зоопарка, также сообщил корреспондент агентства.Освобожденные территорииУкраинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию позднее подтвердили местные власти: член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками.В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, торжественная церемония прошла в актовом зале местного отдела ЗАГС, сообщил корреспондент РИА Новости с места события. Поздравить новых граждан России пришли глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и депутат Госдумы РФ Артем Туров.Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко совершена в субботу у въезда в городской зоопарк, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, сообщил корреспондент РИА Новости. Источники на месте сообщили, что днем на входе в городской зоопарк, когда там проезжал глава города, прозвучал "хлопок", пострадавших и жертв нет. Позднее источник РИА Новости сообщил, что в городе были усилены меры безопасности. Позже МВД ДНР официально сообщило, что сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города.Ход операцииОдно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР. По сообщению НМ ДНР, украинские войска были плохо подготовлены и плохо вооружены, в Зайцево они были буквально "отправлены умирать".Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Андреевка по позициям националистического формирования "Кракен", уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.Российские территорииВ Севастополе утром в субботу беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Позднее он уточнил, что БПЛА был сбит и загорелся после падения. Позднее он сообщил, что в штабе Черноморского флота в Севастополе идут следственные действия после атаки беспилотника.Ближе к вечеру Развожаев вновь сообщил, что в городе работает ПВО, и попросил его жителей сохранять спокойствие.Отравление российских военныхУкраина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщило Минобороны РФ. Там заявили, что 31 июля российские военные, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". Там добавили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".В российском МО также отметили, что Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщили в пресс-службе СК.Обстрелы Запорожской АЭСУкраинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что не прошло и двух суток с момента предыдущего обстрела Энергодара. Отмечается, что критически важные объекты станции не были повреждены.
https://ria.ru/20220803/sbu-1806822055.html
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в мире, владимир рогов, россия, донецкая народная республика, запорожская область, запорожская аэс, мвд днр, следственный комитет россии (ск рф), михаил развожаев, артем туров, украина, вооруженные силы украины, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Запорожская АЭС, МВД ДНР, Следственный комитет России (СК РФ), Михаил Развожаев, Артем Туров, Украина, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
23:27 20.08.2022
 
Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных

Спецоперация, 20 августа: Киев пытался отравить российских военных в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были отправлены боевыми отравляющими веществами, заявили в российском Минобороны; украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, но сработала ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости; мэра Мариуполя пытались убить у городского зоопарка, также сообщил корреспондент агентства.

Освобожденные территории

Украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию позднее подтвердили местные власти: член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками.
Здание СБУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 04:08
СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами
В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, торжественная церемония прошла в актовом зале местного отдела ЗАГС, сообщил корреспондент РИА Новости с места события. Поздравить новых граждан России пришли глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и депутат Госдумы РФ Артем Туров.
Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко совершена в субботу у въезда в городской зоопарк, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, сообщил корреспондент РИА Новости. Источники на месте сообщили, что днем на входе в городской зоопарк, когда там проезжал глава города, прозвучал "хлопок", пострадавших и жертв нет. Позднее источник РИА Новости сообщил, что в городе были усилены меры безопасности. Позже МВД ДНР официально сообщило, что сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города.

Ход операции

Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР. По сообщению НМ ДНР, украинские войска были плохо подготовлены и плохо вооружены, в Зайцево они были буквально "отправлены умирать".
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Андреевка по позициям националистического формирования "Кракен", уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.
Реактивные снаряды РСЗО Град, применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 11:38Специальная военная операция на Украине
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Российские территории

В Севастополе утром в субботу беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Позднее он уточнил, что БПЛА был сбит и загорелся после падения. Позднее он сообщил, что в штабе Черноморского флота в Севастополе идут следственные действия после атаки беспилотника.
Ближе к вечеру Развожаев вновь сообщил, что в городе работает ПВО, и попросил его жителей сохранять спокойствие.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 23:10Специальная военная операция на Украине
СМИ: США разрешили Киеву применять американское оружие для ударов по Крыму

Отравление российских военных

Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщило Минобороны РФ. Там заявили, что 31 июля российские военные, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". Там добавили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".
В российском МО также отметили, что Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщили в пресс-службе СК.
Минобороны о сотрудничестве компании Лабиринт Украина с агентством USAID США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:59
Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID

Обстрелы Запорожской АЭС

Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
По территории Запорожской АЭС было как минимум четыре "прилета" из тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что не прошло и двух суток с момента предыдущего обстрела Энергодара. Отмечается, что критически важные объекты станции не были повреждены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЗапорожская АЭСМВД ДНРСледственный комитет России (СК РФ)Михаил РазвожаевАртем ТуровУкраинаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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