https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810937117.html

Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу

Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.08.2022

Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу

Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:03

2022-08-20T11:03

2022-08-20T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг — РИА Новости. Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.По словам главы ведомства, киевский режим в течение восьми лет совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР, которые привели к гибели тысяч мирных жителей, включая детей. В это же время Киев взял курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение территории Украины."Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", — подчеркнул Шойгу.На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях. Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809911085.html

https://ria.ru/20220816/shoygu-1809912982.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности России Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности России 2022-08-20T11:03 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, вооруженные силы украины, сергей шойгу