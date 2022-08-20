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Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810937117.html
Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу
Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.08.2022
Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу
Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:03
2022-08-20T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг — РИА Новости. Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.По словам главы ведомства, киевский режим в течение восьми лет совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР, которые привели к гибели тысяч мирных жителей, включая детей. В это же время Киев взял курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение территории Украины."Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", — подчеркнул Шойгу.На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях. Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".
https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809911085.html
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Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности России
Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности России
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
11:03 20.08.2022 (обновлено: 15:45 20.08.2022)
 
Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу

Шойгу: спецоперацию на Украине начали из-за неприемлемых угроз безопасности России

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг — РИА Новости. Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.
По словам главы ведомства, киевский режим в течение восьми лет совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР, которые привели к гибели тысяч мирных жителей, включая детей. В это же время Киев взял курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение территории Украины.
"Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", — подчеркнул Шойгу.
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На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.
В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях.
Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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