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Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали - РИА Новости, 20.08.2022
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Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали
Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали - РИА Новости, 20.08.2022
Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали
Число погибших в ходе нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо возросло до 30, передает местная... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:34
2022-08-20T16:55
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо возросло до 30, передает местная радиостанция Dalsan.Ранее телерадиокомпания Shabelle сообщала, что в результате нападения ранены по меньшей мере 40 человек."Число жертв в результате нападения на отель Hayat возросло до 30 после того, как на месте кровопролитной перестрелки и взрыва были обнаружены еще 20 тел", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.Отмечается, что противостояние между боевиками и силами безопасности по-прежнему продолжается.Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе слышны громкие взрывы.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, сомали (регион), сомали, сша, россия, аль-каида, оон
В мире, Сомали (регион), Сомали, США, Россия, Аль-Каида, ООН
16:34 20.08.2022 (обновлено: 16:55 20.08.2022)
 
Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали

Число погибших при нападении боевиков на отель в Сомали возросло до 30 человек

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо возросло до 30, передает местная радиостанция Dalsan.
Ранее телерадиокомпания Shabelle сообщала, что в результате нападения ранены по меньшей мере 40 человек.
Сотрудники службы безопасности патрулируют место взрывов в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
13:02
В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ
"Число жертв в результате нападения на отель Hayat возросло до 30 после того, как на месте кровопролитной перестрелки и взрыва были обнаружены еще 20 тел", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.
Отмечается, что противостояние между боевиками и силами безопасности по-прежнему продолжается.
Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе слышны громкие взрывы.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России.
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:54
Заседание парламента Сомали отменено из-за атаки боевиков
 
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