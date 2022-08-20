16:34 20.08.2022 (обновлено: 16:55 20.08.2022)
Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали
Число погибших при нападении боевиков на отель в Сомали возросло до 30 человек
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо возросло до 30, передает местная радиостанция Dalsan.
Ранее телерадиокомпания Shabelle сообщала, что в результате нападения ранены по меньшей мере 40 человек.
"Число жертв в результате нападения на отель Hayat возросло до 30 после того, как на месте кровопролитной перестрелки и взрыва были обнаружены еще 20 тел", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.
Отмечается, что противостояние между боевиками и силами безопасности по-прежнему продолжается.
Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе слышны громкие взрывы.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России.