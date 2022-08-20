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Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали

Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали - РИА Новости, 20.08.2022

Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали

Число погибших в ходе нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо возросло до 30, передает местная... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:34

2022-08-20T16:34

2022-08-20T16:55

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо возросло до 30, передает местная радиостанция Dalsan.Ранее телерадиокомпания Shabelle сообщала, что в результате нападения ранены по меньшей мере 40 человек."Число жертв в результате нападения на отель Hayat возросло до 30 после того, как на месте кровопролитной перестрелки и взрыва были обнаружены еще 20 тел", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.Отмечается, что противостояние между боевиками и силами безопасности по-прежнему продолжается.Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе слышны громкие взрывы.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220820/somali-1810955699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали (регион), сомали, сша, россия, аль-каида, оон