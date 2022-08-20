https://ria.ru/20220820/somali-1810955699.html

В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ

В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022

В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ

Громкие взрывы слышны в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает издание Somali... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:02

2022-08-20T13:02

2022-08-20T13:07

в мире

сомали

сша

россия

аль-каида

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810956095_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7aebcaf3de2b5e3a70a1e8edf4a1cd00.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Громкие взрывы слышны в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает издание Somali Guardian.Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". По данным портала Garowe Online, погибли 16 человек, по информации издания Somali Guardian – 20. Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля Абдирахман Хассан Иман, десятки людей ранены. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента."Громкие взрывы слышны в столице Сомали на фоне продолжающейся 18 часов осады отеля Hayat боевиками"Аш-Шабаб", - говорится на странице издания в Twitter.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220820/somali-1810944998.html

https://ria.ru/20220819/vzryv-1810874108.html

сомали

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, сша, россия, аль-каида, оон