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В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022
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В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ
В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022
В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ
Громкие взрывы слышны в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает издание Somali... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:02
2022-08-20T13:07
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Громкие взрывы слышны в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает издание Somali Guardian.Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". По данным портала Garowe Online, погибли 16 человек, по информации издания Somali Guardian – 20. Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля Абдирахман Хассан Иман, десятки людей ранены. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента."Громкие взрывы слышны в столице Сомали на фоне продолжающейся 18 часов осады отеля Hayat боевиками"Аш-Шабаб", - говорится на странице издания в Twitter.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.
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Дарья Буймова
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в мире, сомали, сша, россия, аль-каида, оон
В мире, Сомали, США, Россия, Аль-Каида, ООН
13:02 20.08.2022 (обновлено: 13:07 20.08.2022)
 
В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ

Somali Guardian: в столице Сомали на фоне осады отеля Hayat боевиками слышны взрывы

© AFP 2022 / Hassan Ali ElmiСотрудники службы безопасности патрулируют место взрывов в Могадишо, Сомали
Сотрудники службы безопасности патрулируют место взрывов в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Hassan Ali Elmi
Сотрудники службы безопасности патрулируют место взрывов в Могадишо, Сомали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Громкие взрывы слышны в столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает издание Somali Guardian.
Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". По данным портала Garowe Online, погибли 16 человек, по информации издания Somali Guardian – 20. Радиостанция Dalsan отмечает, что среди жертв числится владелец отеля Абдирахман Хассан Иман, десятки людей ранены. В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента.
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:54
Заседание парламента Сомали отменено из-за атаки боевиков
"Громкие взрывы слышны в столице Сомали на фоне продолжающейся 18 часов осады отеля Hayat боевиками"Аш-Шабаб", - говорится на странице издания в Twitter.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России.
Офицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 20:19
СМИ сообщили о взрывах в Сомали
 
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