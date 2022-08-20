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Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 20.08.2022
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Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"
Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" перспективными образцами вооружения и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:27
2022-08-20T14:27
сергей шойгу
россия
воздушно-десантные войска россии
дмитрий дегтярев
т-14
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
форум "армия-2022"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника."Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО", - доложил главе военного ведомства начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ полковник Василий Елистратов.Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что уже ознакомлен с этой разработкой и поинтересовался о стадии работ над данным проектом, а также его масштабировании для применения в действующих подразделениях Вооруженных сил РФ.Кроме того, министру обороны была представлена линейка дистанционно управляемых боевых модулей: "Курганец-БМ", модуль "Эпоха" для танка Т-14 "Армада" с 120-мм пушкой и дистанционной пулеметной установкой, которые обеспечивают применение перспективного боекомплекта повышенного могущества, а также новейшие боевые модули "Тайфун-ВДВ-БМ" и "Бумеранг-Буревестник".Начальник 21 отдела ФГБУ "38 НИИ бронетанкового вооружения и техники" МО РФ подполковник Дмитрий Дегтярев также рассказал главе военного ведомства о дистанционно управляемом боевом модуле "Кинжал", оснащенном сверхзвуковыми управляемыми противотанковыми ракетами "Атака", которые обеспечивают снижение времени на поражение бронированных целей почти в два раза. Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа.
https://ria.ru/20220818/aviatsiya-1810459435.html
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сергей шойгу, россия, воздушно-десантные войска россии, дмитрий дегтярев, т-14, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия-2022"
Сергей Шойгу, Россия, Воздушно-десантные войска России, Дмитрий Дегтярев, Т-14, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Форум "Армия-2022"
14:27 20.08.2022
 
Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"

Глава Минобороны Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника.
"Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО", - доложил главе военного ведомства начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ полковник Василий Елистратов.
Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 14:21
Руководство Минобороны ознакомилось с выставкой авиации на "Армии-2022"
Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что уже ознакомлен с этой разработкой и поинтересовался о стадии работ над данным проектом, а также его масштабировании для применения в действующих подразделениях Вооруженных сил РФ.
Кроме того, министру обороны была представлена линейка дистанционно управляемых боевых модулей: "Курганец-БМ", модуль "Эпоха" для танка Т-14 "Армада" с 120-мм пушкой и дистанционной пулеметной установкой, которые обеспечивают применение перспективного боекомплекта повышенного могущества, а также новейшие боевые модули "Тайфун-ВДВ-БМ" и "Бумеранг-Буревестник".
Начальник 21 отдела ФГБУ "38 НИИ бронетанкового вооружения и техники" МО РФ подполковник Дмитрий Дегтярев также рассказал главе военного ведомства о дистанционно управляемом боевом модуле "Кинжал", оснащенном сверхзвуковыми управляемыми противотанковыми ракетами "Атака", которые обеспечивают снижение времени на поражение бронированных целей почти в два раза. Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа.
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Вчера, 11:17Специальная военная операция на Украине
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Сергей ШойгуРоссияВоздушно-десантные войска РоссииДмитрий ДегтяревТ-14ТехнологииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Форум "Армия-2022"
 
 
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