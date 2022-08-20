https://ria.ru/20220820/shoygu-1810968919.html

Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"

Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" перспективными образцами вооружения и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:27

2022-08-20T14:27

2022-08-20T14:27

сергей шойгу

россия

воздушно-десантные войска россии

дмитрий дегтярев

т-14

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

форум "армия-2022"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника."Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО", - доложил главе военного ведомства начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ полковник Василий Елистратов.Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что уже ознакомлен с этой разработкой и поинтересовался о стадии работ над данным проектом, а также его масштабировании для применения в действующих подразделениях Вооруженных сил РФ.Кроме того, министру обороны была представлена линейка дистанционно управляемых боевых модулей: "Курганец-БМ", модуль "Эпоха" для танка Т-14 "Армада" с 120-мм пушкой и дистанционной пулеметной установкой, которые обеспечивают применение перспективного боекомплекта повышенного могущества, а также новейшие боевые модули "Тайфун-ВДВ-БМ" и "Бумеранг-Буревестник".Начальник 21 отдела ФГБУ "38 НИИ бронетанкового вооружения и техники" МО РФ подполковник Дмитрий Дегтярев также рассказал главе военного ведомства о дистанционно управляемом боевом модуле "Кинжал", оснащенном сверхзвуковыми управляемыми противотанковыми ракетами "Атака", которые обеспечивают снижение времени на поражение бронированных целей почти в два раза. Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа.

https://ria.ru/20220818/aviatsiya-1810459435.html

https://ria.ru/20220819/trofei-1810679708.html

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сергей шойгу, россия, воздушно-десантные войска россии, дмитрий дегтярев, т-14, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия-2022"