https://ria.ru/20220820/shoygu-1810937722.html

Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма

Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма

Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:06

2022-08-20T11:06

2022-08-20T11:06

безопасность

сергей шойгу

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса."Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей", - сказал Шойгу.Он выразил уверенность, что Международный антифашистский конгресс "станет важным шагом на пути объединения усилий разных стран в устранении этой радикальной идеологии".По словам Шойгу, сегодняшний форум "объединил политиков, государственных и общественных деятелей, экспертов, историков, политологов, представителей культуры и медийного сообщества - тех, кто бережно относится к прошлому и активно строит великое будущее нашей страны"."Хочу поблагодарить всех, особенно ветеранов и наших зарубежных гостей, за участие в мероприятии", - сказал министр обороны.

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810937117.html

https://ria.ru/20220820/politika-1810936988.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу