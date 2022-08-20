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Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма - РИА Новости, 20.08.2022
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Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма
Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма
Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:06
2022-08-20T11:06
безопасность
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса."Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей", - сказал Шойгу.Он выразил уверенность, что Международный антифашистский конгресс "станет важным шагом на пути объединения усилий разных стран в устранении этой радикальной идеологии".По словам Шойгу, сегодняшний форум "объединил политиков, государственных и общественных деятелей, экспертов, историков, политологов, представителей культуры и медийного сообщества - тех, кто бережно относится к прошлому и активно строит великое будущее нашей страны"."Хочу поблагодарить всех, особенно ветеранов и наших зарубежных гостей, за участие в мероприятии", - сказал министр обороны.
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безопасность, сергей шойгу
Безопасность, Сергей Шойгу
11:06 20.08.2022
 
Шойгу призвал к борьбе с любым проявлением нацизма

Министр обороны Шойгу: борьба с проявлениями нацизма должна быть бескомпромиссной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.
"Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей", - сказал Шойгу.
Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности, заявил Шойгу
Он выразил уверенность, что Международный антифашистский конгресс "станет важным шагом на пути объединения усилий разных стран в устранении этой радикальной идеологии".
По словам Шойгу, сегодняшний форум "объединил политиков, государственных и общественных деятелей, экспертов, историков, политологов, представителей культуры и медийного сообщества - тех, кто бережно относится к прошлому и активно строит великое будущее нашей страны".
"Хочу поблагодарить всех, особенно ветеранов и наших зарубежных гостей, за участие в мероприятии", - сказал министр обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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