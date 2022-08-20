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Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо
Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо - РИА Новости, 20.08.2022
Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо
Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, заявило... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:29
2022-08-20T15:36
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
распространение "птичьего гриппа" в мире
украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, заявило Минобороны РФ."С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо", - сообщили журналистам в ведомстве.
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владимир сальдо, херсонская область , распространение "птичьего гриппа" в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Распространение "птичьего гриппа" в мире, Украина
15:29 20.08.2022 (обновлено: 15:36 20.08.2022)
 
Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо

Минобороны: отравление Сальдо расследуют с учетом доказательств терроризма Киева

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, заявило Минобороны РФ.
"С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо", - сообщили журналистам в ведомстве.
Самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:41Специальная военная операция на Украине
В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьРаспространение "птичьего гриппа" в миреУкраина
 
 
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