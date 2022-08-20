Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов
Врач Альфарадж назвал симптомами высокого уровня сахара сухость во рту, зуд и похудение
© Depositphotos / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
© Depositphotos / VadimVasenin
Девушка измеряет уровень сахара в крови. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Повышение уровня сахара в крови человека – симптом сахарного диабета. Заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и своевременно обратиться к медикам, рассказал агентству “Прайм” врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.
О повышении уровня сахара в крови могут говорить достаточно распространенные симптомы. “Начиная с сухости во рту в течении дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин”, - отметил собеседник агентства.
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К признакам, которые могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови, относят резкое похудение без диет и физических упражнений, при сохранении привычного уровня жизни. То же касается выпадения волос и запаха ацетона изо рта. Впрочем, все перечисленные признаки могут иметь абсолютно не связанные с диабетом и преддиабетом причины. Поэтому необходимо сдать анализ на уровень сахара при помощи глюкометра или в лаборатории, а затем незамедлительно обратиться к врачу, настоятельно рекомендует Альфарадж.