Рейтинг@Mail.ru
Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/sakhar-1810898424.html
Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов
Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов - РИА Новости, 20.08.2022
Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов
Повышение уровня сахара в крови человека – симптом сахарного диабета. Заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T03:18
2022-08-20T03:18
общество
здоровье - общество
диабет
сахар
кровь
скончалась актриса театра и кино вия артмане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768257057_0:96:3068:1822_1920x0_80_0_0_8c059d4bff01af3e0adc411227976755.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Повышение уровня сахара в крови человека – симптом сахарного диабета. Заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и своевременно обратиться к медикам, рассказал агентству “Прайм” врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.О повышении уровня сахара в крови могут говорить достаточно распространенные симптомы. “Начиная с сухости во рту в течении дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин”, - отметил собеседник агентства.К признакам, которые могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови, относят резкое похудение без диет и физических упражнений, при сохранении привычного уровня жизни. То же касается выпадения волос и запаха ацетона изо рта. Впрочем, все перечисленные признаки могут иметь абсолютно не связанные с диабетом и преддиабетом причины. Поэтому необходимо сдать анализ на уровень сахара при помощи глюкометра или в лаборатории, а затем незамедлительно обратиться к врачу, настоятельно рекомендует Альфарадж.
https://rsport.ria.ru/20220807/alkogol-1807885845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768257057_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_c1593238b772f409890ad1332fd12f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, диабет, сахар, кровь, скончалась актриса театра и кино вия артмане
Общество, Здоровье - Общество, Диабет, Сахар, Кровь, Скончалась актриса театра и кино Вия Артмане
03:18 20.08.2022
 
Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов

Врач Альфарадж назвал симптомами высокого уровня сахара сухость во рту, зуд и похудение

© Depositphotos / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Девушка измеряет уровень сахара в крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Повышение уровня сахара в крови человека – симптом сахарного диабета. Заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и своевременно обратиться к медикам, рассказал агентству “Прайм” врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.
О повышении уровня сахара в крови могут говорить достаточно распространенные симптомы. “Начиная с сухости во рту в течении дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин”, - отметил собеседник агентства.
Продажа вина в супермаркете Яблоко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 19:35ЗОЖ
Врачи назвали напиток, увеличивающий риск развития диабета
К признакам, которые могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови, относят резкое похудение без диет и физических упражнений, при сохранении привычного уровня жизни. То же касается выпадения волос и запаха ацетона изо рта. Впрочем, все перечисленные признаки могут иметь абсолютно не связанные с диабетом и преддиабетом причины. Поэтому необходимо сдать анализ на уровень сахара при помощи глюкометра или в лаборатории, а затем незамедлительно обратиться к врачу, настоятельно рекомендует Альфарадж.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДиабетСахарКровьСкончалась актриса театра и кино Вия Артмане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала