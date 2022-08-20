https://ria.ru/20220820/sakhar-1810898424.html

Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов

Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов - РИА Новости, 20.08.2022

Эндокринолог объяснил, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов

Повышение уровня сахара в крови человека – симптом сахарного диабета. Заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T03:18

2022-08-20T03:18

2022-08-20T03:18

общество

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диабет

сахар

кровь

скончалась актриса театра и кино вия артмане

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Повышение уровня сахара в крови человека – симптом сахарного диабета. Заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и своевременно обратиться к медикам, рассказал агентству “Прайм” врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.О повышении уровня сахара в крови могут говорить достаточно распространенные симптомы. “Начиная с сухости во рту в течении дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин”, - отметил собеседник агентства.К признакам, которые могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови, относят резкое похудение без диет и физических упражнений, при сохранении привычного уровня жизни. То же касается выпадения волос и запаха ацетона изо рта. Впрочем, все перечисленные признаки могут иметь абсолютно не связанные с диабетом и преддиабетом причины. Поэтому необходимо сдать анализ на уровень сахара при помощи глюкометра или в лаборатории, а затем незамедлительно обратиться к врачу, настоятельно рекомендует Альфарадж.

https://rsport.ria.ru/20220807/alkogol-1807885845.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, диабет, сахар, кровь, скончалась актриса театра и кино вия артмане