02:29 20.08.2022 (обновлено: 11:05 20.08.2022)
СМИ: Украина лишилась одного из самых верных союзников
Аналитик Newsweek Гонсалес-Галларса: Испания отвернулась от Украины, отказав в оружии
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Испания – один из "самых верных союзников" Украины – отвернулся от нее, пишет в статье для издания Newsweek аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.
Испанский премьер Педро Санчес, напоминает автор публикации, еще весной в ходе визита в Киев пообещал Украине разнообразную и масштабную военную помощь, однако сотрудничество между двумя странами не выдержало проверки временем.
"Испания – аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта – овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?", - задается вопросом Гонсалес-Галларса.
Испания, напоминает аналитик, передала Украине несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств. При этом газета El Pais со ссылкой на источники ранее сообщала, что Мадрид собирался передать Киеву тяжелые вооружения, в том числе десятки немецких танков Leopard 2A4. "Два месяца спустя министр обороны Испании полностью отказался от обсуждения предложения. Она утверждала, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для эксплуатантов", - говорится в статье.
В результате украинцы, по мнению Гонсалеса-Галларса, "теряют веру в Испанию". "На прошлой неделе правительство Владимира Зеленского объявило, что ожидает 20 бронированных M113. В кои-то веки это обещание больше не было встречено с обычным для Украины выражением сердечной благодарности. Как оказалось, M113 — это машина эпохи 1970-х годов, которых в Испании насчитывается около тысячии, согласно внутренним источникам, планируется по большей части списать", - написал автор материала.
Позиция Испании должна стать уроком для других стран, которые готовы на словах осуждать российскую спецоперацию на Украине, но на деле не имеют достаточных стимулов для реальной "поддержки" Киева, резюмировал аналитик.
18 августа, 08:00Как Украина превращается в государство-камикадзе
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.