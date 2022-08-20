https://ria.ru/20220820/polety-1810722397.html

Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках

Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках - РИА Новости, 20.08.2022

Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках

Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:49

2022-08-20T02:49

2022-08-20T02:49

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun."Пассажиры часто выбирают шлепанцы, босоножки и сандалии, так как они намного удобнее кроссовок, особенно когда отекают ноги", — отмечает Тони.Однако это, по его словам, небезопасно. Во время чрезвычайной ситуации путь к аварийному выходу могут преграждать обломки, вещи. Если ноги не прикрыты должным образом, выбраться будет непросто.Снимать обувь тоже не стоит — это еще хуже. "Представьте, как можно порезаться, если босиком бежать по проходу, усыпанному битым стеклом", — говорит Тони.Он советует надевать кроссовки или ботинки — это наиболее подходящая обувь для перелетов.

https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, обувь, туризм, пассажиры, безопасность