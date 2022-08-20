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Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках
Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках - РИА Новости, 20.08.2022
Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках
Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:49
2022-08-20T02:49
2022-08-20T02:49
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun."Пассажиры часто выбирают шлепанцы, босоножки и сандалии, так как они намного удобнее кроссовок, особенно когда отекают ноги", — отмечает Тони.Однако это, по его словам, небезопасно. Во время чрезвычайной ситуации путь к аварийному выходу могут преграждать обломки, вещи. Если ноги не прикрыты должным образом, выбраться будет непросто.Снимать обувь тоже не стоит — это еще хуже. "Представьте, как можно порезаться, если босиком бежать по проходу, усыпанному битым стеклом", — говорит Тони.Он советует надевать кроссовки или ботинки — это наиболее подходящая обувь для перелетов.
https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, обувь, туризм, пассажиры, безопасность
Туризм, Новости - Туризм, обувь, Туризм, пассажиры, Безопасность
Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках
Бортпроводник рассказал, почему в самолет лучше не надевать шлепанцы, босоножки и сандалии
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет
The Sun.
"Пассажиры часто выбирают шлепанцы, босоножки и сандалии, так как они намного удобнее кроссовок, особенно когда отекают ноги", — отмечает Тони.
Однако это, по его словам, небезопасно. Во время чрезвычайной ситуации путь к аварийному выходу могут преграждать обломки, вещи. Если ноги не прикрыты должным образом, выбраться будет непросто.
Снимать обувь тоже не стоит — это еще хуже. "Представьте, как можно порезаться, если босиком бежать по проходу, усыпанному битым стеклом", — говорит Тони.
Он советует надевать кроссовки или ботинки — это наиболее подходящая обувь для перелетов.