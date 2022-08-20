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Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках - РИА Новости, 20.08.2022
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Туризм
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Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках
Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках - РИА Новости, 20.08.2022
Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках
Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:49
2022-08-20T02:49
туризм
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обувь
туризм
пассажиры
безопасность
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun."Пассажиры часто выбирают шлепанцы, босоножки и сандалии, так как они намного удобнее кроссовок, особенно когда отекают ноги", — отмечает Тони.Однако это, по его словам, небезопасно. Во время чрезвычайной ситуации путь к аварийному выходу могут преграждать обломки, вещи. Если ноги не прикрыты должным образом, выбраться будет непросто.Снимать обувь тоже не стоит — это еще хуже. "Представьте, как можно порезаться, если босиком бежать по проходу, усыпанному битым стеклом", — говорит Тони.Он советует надевать кроссовки или ботинки — это наиболее подходящая обувь для перелетов.
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новости - туризм, обувь, туризм, пассажиры, безопасность
Туризм, Новости - Туризм, обувь, Туризм, пассажиры, Безопасность
02:49 20.08.2022
 
Бортпроводник объяснил, почему опасно летать в шлепанцах и босоножках

Бортпроводник рассказал, почему в самолет лучше не надевать шлепанцы, босоножки и сандалии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший бортпроводник Тони Куна рассказал, почему в самолет лучше не надевать открытую обувь, пишет The Sun.
"Пассажиры часто выбирают шлепанцы, босоножки и сандалии, так как они намного удобнее кроссовок, особенно когда отекают ноги", — отмечает Тони.
Однако это, по его словам, небезопасно. Во время чрезвычайной ситуации путь к аварийному выходу могут преграждать обломки, вещи. Если ноги не прикрыты должным образом, выбраться будет непросто.
Снимать обувь тоже не стоит — это еще хуже. "Представьте, как можно порезаться, если босиком бежать по проходу, усыпанному битым стеклом", — говорит Тони.
Он советует надевать кроссовки или ботинки — это наиболее подходящая обувь для перелетов.
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