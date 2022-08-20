https://ria.ru/20220820/maski-1810968557.html
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 20.08.2022
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах
Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:23
2022-08-20T14:23
2022-08-20T15:08
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
медицинские маски
республика татарстан (татарстан)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе, соответствующие изменения внесены в постановление правительства республики, заявила руководитель управления Марина Патяшина в субботу.В этой связи, по ее словам, 19 августа кабинет министров Татарстана внес изменения в соответствующее постановление, рекомендовав ношение масок более широкому кругу лиц, в том числе в общественных местах и транспорте.Меры профилактики рекомендовано усилить в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться", - пояснила Патяшина.По информации регионального управления Роспотребнадзора, в республике количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в августе выросло почти вдвое: если в июле среднее количество заболевших ежедневно составляло 42, то в августе - 78 человек.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности.Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации, чтобы сохранять высокий коллективный иммунитет.Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
https://ria.ru/20220820/voz-1810908081.html
https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810910340.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b8444c71325ab9aa9698421e9022af78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, рустам минниханов, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Медицинские маски, Республика Татарстан (Татарстан), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Рустам Минниханов, Здоровье - Общество
14:23 20.08.2022 (обновлено: 15:08 20.08.2022)
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах
Роспотребнадзор порекомендовал жителям Татарстана носить маски в общественных местах
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе, соответствующие изменения внесены в постановление правительства республики, заявила руководитель управления Марина Патяшина в субботу.
"На сегодня рекомендован масочный режим не только лицам "65+" и лицам с хроническими заболеваниями, но сегодня мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим в общественных местах, на объектах транспорта, в коллективах по месту учебы и работы, при посещении медицинских организаций и учреждений социального обслуживания", - сказала Патяшина журналистам.
В этой связи, по ее словам, 19 августа кабинет министров Татарстана внес изменения в соответствующее постановление, рекомендовав ношение масок более широкому кругу лиц, в том числе в общественных местах и транспорте.
Меры профилактики рекомендовано усилить в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться", - пояснила Патяшина.
По информации регионального управления Роспотребнадзора
, в республике количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в августе выросло почти вдвое: если в июле среднее количество заболевших ежедневно составляло 42, то в августе - 78 человек.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов
рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности.
Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации, чтобы сохранять высокий коллективный иммунитет.
Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.