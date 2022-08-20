https://ria.ru/20220820/maski-1810968557.html

В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах

В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 20.08.2022

В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах

Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:23

2022-08-20T14:23

2022-08-20T15:08

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

медицинские маски

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе, соответствующие изменения внесены в постановление правительства республики, заявила руководитель управления Марина Патяшина в субботу.В этой связи, по ее словам, 19 августа кабинет министров Татарстана внес изменения в соответствующее постановление, рекомендовав ношение масок более широкому кругу лиц, в том числе в общественных местах и транспорте.Меры профилактики рекомендовано усилить в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться", - пояснила Патяшина.По информации регионального управления Роспотребнадзора, в республике количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в августе выросло почти вдвое: если в июле среднее количество заболевших ежедневно составляло 42, то в августе - 78 человек.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности.Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации, чтобы сохранять высокий коллективный иммунитет.Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

https://ria.ru/20220820/voz-1810908081.html

https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810910340.html

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, рустам минниханов, здоровье - общество