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В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 20.08.2022
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В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 20.08.2022
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах
Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:23
2022-08-20T15:08
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
медицинские маски
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе, соответствующие изменения внесены в постановление правительства республики, заявила руководитель управления Марина Патяшина в субботу.В этой связи, по ее словам, 19 августа кабинет министров Татарстана внес изменения в соответствующее постановление, рекомендовав ношение масок более широкому кругу лиц, в том числе в общественных местах и транспорте.Меры профилактики рекомендовано усилить в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться", - пояснила Патяшина.По информации регионального управления Роспотребнадзора, в республике количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в августе выросло почти вдвое: если в июле среднее количество заболевших ежедневно составляло 42, то в августе - 78 человек.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности.Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации, чтобы сохранять высокий коллективный иммунитет.Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, рустам минниханов, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Медицинские маски, Республика Татарстан (Татарстан), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Рустам Минниханов, Здоровье - Общество
14:23 20.08.2022 (обновлено: 15:08 20.08.2022)
 
В Татарстане порекомендовали носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Татарстана носить маски в общественных местах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах, транспорте и на работе, соответствующие изменения внесены в постановление правительства республики, заявила руководитель управления Марина Патяшина в субботу.
"На сегодня рекомендован масочный режим не только лицам "65+" и лицам с хроническими заболеваниями, но сегодня мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим в общественных местах, на объектах транспорта, в коллективах по месту учебы и работы, при посещении медицинских организаций и учреждений социального обслуживания", - сказала Патяшина журналистам.
В этой связи, по ее словам, 19 августа кабинет министров Татарстана внес изменения в соответствующее постановление, рекомендовав ношение масок более широкому кругу лиц, в том числе в общественных местах и транспорте.
Меры профилактики рекомендовано усилить в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться", - пояснила Патяшина.
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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в республике количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в августе выросло почти вдвое: если в июле среднее количество заболевших ежедневно составляло 42, то в августе - 78 человек.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности.
Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации, чтобы сохранять высокий коллективный иммунитет.
Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
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