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Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук" - РИА Новости, 20.08.2022
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Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук"
Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук" - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук"
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что принцип работы центра знаний "Машук" в Пятигорске сформулирован так: "Учим тех, кто... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:40
2022-08-20T17:35
общество
россия
донбасс
сергей кириенко
центр знаний машук
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что принцип работы центра знаний "Машук" в Пятигорске сформулирован так: "Учим тех, кто учит"."Уже принято решение, что "Машук" - это такой центр знаний, здесь сформулирован такой ответственный принцип: учим тех, кто учит", - сказал Кириенко.Первый звонок в центре знаний "Машук" дали учителя из Донбасса.Первый замглавы администрации президента РФ также рассказал о различиях подходов к программам развития у школьников и студентов."Действительно люди разные есть… Для школьников "Большая перемена" прошла хорошо, а когда стали проектировать конкурс для студентов, неожиданно выяснили, что часть студентов не хочет конкурировать. Они в программе развития участвовать хотят, а конкурировать не хотят - то есть само слово конкурс частично отпало. Перестраиваем технологию, чтобы не все носило конкурентный характер. Но из этого, на мой взгляд, не следует, что надо вообще отказываться от конкурсов", - сказал он.
https://ria.ru/20220820/kirienko-1810956986.html
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общество, россия, донбасс, сергей кириенко, центр знаний машук
Общество, Россия, Донбасс, Сергей Кириенко, Центр знаний Машук
14:40 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
 
Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук"

Кириенко о принципе работы центра знаний "Машук": учим тех, кто учит

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что принцип работы центра знаний "Машук" в Пятигорске сформулирован так: "Учим тех, кто учит".
"Уже принято решение, что "Машук" - это такой центр знаний, здесь сформулирован такой ответственный принцип: учим тех, кто учит", - сказал Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
13:13
Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования
Первый звонок в центре знаний "Машук" дали учителя из Донбасса.
Первый замглавы администрации президента РФ также рассказал о различиях подходов к программам развития у школьников и студентов.
"Действительно люди разные есть… Для школьников "Большая перемена" прошла хорошо, а когда стали проектировать конкурс для студентов, неожиданно выяснили, что часть студентов не хочет конкурировать. Они в программе развития участвовать хотят, а конкурировать не хотят - то есть само слово конкурс частично отпало. Перестраиваем технологию, чтобы не все носило конкурентный характер. Но из этого, на мой взгляд, не следует, что надо вообще отказываться от конкурсов", - сказал он.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
13:17
Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников
 
ОбществоРоссияДонбассСергей КириенкоЦентр знаний Машук
 
 
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