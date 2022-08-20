https://ria.ru/20220820/mashuk-1810970550.html

Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук"

Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук" - РИА Новости, 20.08.2022

Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук"

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что принцип работы центра знаний "Машук" в Пятигорске сформулирован так: "Учим тех, кто... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:40

2022-08-20T14:40

2022-08-20T17:35

общество

россия

донбасс

сергей кириенко

центр знаний машук

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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что принцип работы центра знаний "Машук" в Пятигорске сформулирован так: "Учим тех, кто учит"."Уже принято решение, что "Машук" - это такой центр знаний, здесь сформулирован такой ответственный принцип: учим тех, кто учит", - сказал Кириенко.Первый звонок в центре знаний "Машук" дали учителя из Донбасса.Первый замглавы администрации президента РФ также рассказал о различиях подходов к программам развития у школьников и студентов."Действительно люди разные есть… Для школьников "Большая перемена" прошла хорошо, а когда стали проектировать конкурс для студентов, неожиданно выяснили, что часть студентов не хочет конкурировать. Они в программе развития участвовать хотят, а конкурировать не хотят - то есть само слово конкурс частично отпало. Перестраиваем технологию, чтобы не все носило конкурентный характер. Но из этого, на мой взгляд, не следует, что надо вообще отказываться от конкурсов", - сказал он.

https://ria.ru/20220820/kirienko-1810956986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, сергей кириенко, центр знаний машук