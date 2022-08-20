https://ria.ru/20220820/kirienko-1811044130.html
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:16
2022-08-20T22:16
2022-08-20T22:17
сергей кириенко
пятигорск
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810986230_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9deb693e20c07fd80656538ba04a5e1d.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает пресс-служба Росмолодежи."Первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи состоялось в Пятигорске в Центре знаний "Машук" 20 августа. Участие в заседании приняли представители Федеральных органов исполнительной и законодательной властей, Администрации Президента Российской Федерации, руководители некоммерческих организаций. Среди них — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем заседания координационного Совета", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220820/mashuk-1810970550.html
пятигорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810986230_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8d74477712924aa1465ec98b720d203f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, пятигорск, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
Сергей Кириенко, Пятигорск, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
22:16 20.08.2022 (обновлено: 22:17 20.08.2022)
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи
Кириенко избран главой заседания координационного совета Общероссийского движения молодежи