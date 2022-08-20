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Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи - РИА Новости, 20.08.2022
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Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:16
2022-08-20T22:17
сергей кириенко
пятигорск
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает пресс-служба Росмолодежи."Первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи состоялось в Пятигорске в Центре знаний "Машук" 20 августа. Участие в заседании приняли представители Федеральных органов исполнительной и законодательной властей, Администрации Президента Российской Федерации, руководители некоммерческих организаций. Среди них — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем заседания координационного Совета", — говорится в сообщении.
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сергей кириенко, пятигорск, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
Сергей Кириенко, Пятигорск, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
22:16 20.08.2022 (обновлено: 22:17 20.08.2022)
 
Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи

Кириенко избран главой заседания координационного совета Общероссийского движения молодежи

© Владимир Владимиров/TelegramОткрытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
Открытие центра знаний Машук в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
"Первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи состоялось в Пятигорске в Центре знаний "Машук" 20 августа. Участие в заседании приняли представители Федеральных органов исполнительной и законодательной властей, Администрации Президента Российской Федерации, руководители некоммерческих организаций. Среди них — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем заседания координационного Совета", — говорится в сообщении.
Открытие центра знаний Машук в Ставропольском крае
Вчера, 14:40
Кириенко рассказал о принципе работы центра знаний "Машук"
 
Сергей КириенкоПятигорскОбщероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
 
 
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