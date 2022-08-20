https://ria.ru/20220820/kirienko-1811044130.html

Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи

Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи - РИА Новости, 20.08.2022

Кириенко возглавил заседание совета Общероссийского движения молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T22:16

2022-08-20T22:16

2022-08-20T22:17

сергей кириенко

пятигорск

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем первого заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает пресс-служба Росмолодежи."Первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи состоялось в Пятигорске в Центре знаний "Машук" 20 августа. Участие в заседании приняли представители Федеральных органов исполнительной и законодательной властей, Администрации Президента Российской Федерации, руководители некоммерческих организаций. Среди них — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем заседания координационного Совета", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220820/mashuk-1810970550.html

пятигорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кириенко, пятигорск, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи