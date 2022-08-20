https://ria.ru/20220820/kirienko-1810956986.html

Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования

Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2022

Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил создать премию "Машук" для самых прорывных проектов в сфере образования. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:13

2022-08-20T13:13

2022-08-20T17:35

общество

сергей кириенко

центр знаний машук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748179388_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_33bf7ad1c3aae05850c249642ea82db0.jpg

ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил создать премию "Машук" для самых прорывных проектов в сфере образования."Можно раз в год проводить здесь на "Машуке" (в центре знаний - ред.) такую премию лучшим. У нас есть премия общества "Знание", у нас есть целый набор самых разных наград и премий на сегодняшний день. Возможно, и такая премия, возможно сделать историю, что "Машук" - это такая премия за лучшие самые прорывные проекты в образовании, реализованные в конкретном году", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний "Машук".

https://ria.ru/20220820/kirienko-1810950745.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кириенко, центр знаний машук