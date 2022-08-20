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Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2022
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Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования
Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил создать премию "Машук" для самых прорывных проектов в сфере образования. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:13
2022-08-20T17:35
общество
сергей кириенко
центр знаний машук
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил создать премию "Машук" для самых прорывных проектов в сфере образования."Можно раз в год проводить здесь на "Машуке" (в центре знаний - ред.) такую премию лучшим. У нас есть премия общества "Знание", у нас есть целый набор самых разных наград и премий на сегодняшний день. Возможно, и такая премия, возможно сделать историю, что "Машук" - это такая премия за лучшие самые прорывные проекты в образовании, реализованные в конкретном году", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний "Машук".
https://ria.ru/20220820/kirienko-1810950745.html
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общество, сергей кириенко, центр знаний машук
Общество, Сергей Кириенко, Центр знаний Машук
13:13 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
 
Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования

Замглавы администрации президента Кириенко предложил создать премию "Машук"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил создать премию "Машук" для самых прорывных проектов в сфере образования.
"Можно раз в год проводить здесь на "Машуке" (в центре знаний - ред.) такую премию лучшим. У нас есть премия общества "Знание", у нас есть целый набор самых разных наград и премий на сегодняшний день. Возможно, и такая премия, возможно сделать историю, что "Машук" - это такая премия за лучшие самые прорывные проекты в образовании, реализованные в конкретном году", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний "Машук".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:24
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля
 
ОбществоСергей КириенкоЦентр знаний Машук
 
 
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