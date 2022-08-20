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ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом - РИА Новости, 20.08.2022
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом
Российская авиация ударила по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:21
2022-08-20T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков, сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников", — уточнили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110-й бригады теробороны ВСУ. Как утверждается, потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.Еще как минимум 200 человек убиты при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно-десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:21 20.08.2022 (обновлено: 14:57 20.08.2022)
 
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом

Минобороны России сообщило о гибели 20 наемников из США после удара ВКС в районе Андреевки

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников", — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110-й бригады теробороны ВСУ. Как утверждается, потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.
Еще как минимум 200 человек убиты при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно-десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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