https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html

ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом

ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом - РИА Новости, 20.08.2022

ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" и наемникам из США под Харьковом

Российская авиация ударила по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:21

2022-08-20T09:21

2022-08-20T14:57

специальная военная операция на украине

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россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков, сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников", — уточнили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110-й бригады теробороны ВСУ. Как утверждается, потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.Еще как минимум 200 человек убиты при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно-десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)