https://ria.ru/20220820/kandidat-1811034599.html

Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой

Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой - РИА Новости, 20.08.2022

Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак разозлил британцев предвыборным роликом, в котором он позирует с противотанковой установкой. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:43

2022-08-20T20:43

2022-08-20T20:43

в мире

риши сунак

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак разозлил британцев предвыборным роликом, в котором он позирует с противотанковой установкой.В агитационном видео, опубликованном на ютьюб-канале политика, голос за кадром твердит: "Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются". На одном из кадров Сунак появляется, предположительно, с противотанковой установкой британского производства NLAW в руках и наводит ее в объектив камеры.Читатели газеты Express резко отреагировали на его рекламный ролик."До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган", — считает Zerotruth."Кто санкционировал съемки этой возмутительной ерунды?" — задался вопросом пользователь KatMoi."Люди не хотят знать, что он неудачник. Они хотят знать, что он сделает для них во время этого кризиса", — напомнил tekline."Он сейчас в отчаянии, и это видно", — отметил red_33.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера фракции, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший канцлер Казначейства Риши Сунак. При этом, согласно проведенному агентством маркетинговых исследований Opinium опросу, более 60 процентов членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за Трасс, а ее соперника готовы поддержать лишь 39 процентов респондентов.Итоговое голосование пройдет по почте. Его результаты опубликуют 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина.

https://ria.ru/20220819/kandidat-1810879018.html

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https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, риши сунак, лиз трасс, борис джонсон, великобритания