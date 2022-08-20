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Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой - РИА Новости, 20.08.2022
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Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой
Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой - РИА Новости, 20.08.2022
Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой
Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак разозлил британцев предвыборным роликом, в котором он позирует с противотанковой установкой. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:43
2022-08-20T20:43
в мире
риши сунак
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак разозлил британцев предвыборным роликом, в котором он позирует с противотанковой установкой.В агитационном видео, опубликованном на ютьюб-канале политика, голос за кадром твердит: "Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. &lt;…&gt; Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются". На одном из кадров Сунак появляется, предположительно, с противотанковой установкой британского производства NLAW в руках и наводит ее в объектив камеры.Читатели газеты Express резко отреагировали на его рекламный ролик."До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган", — считает Zerotruth."Кто санкционировал съемки этой возмутительной ерунды?" — задался вопросом пользователь KatMoi."Люди не хотят знать, что он неудачник. Они хотят знать, что он сделает для них во время этого кризиса", — напомнил tekline."Он сейчас в отчаянии, и это видно", — отметил red_33.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера фракции, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший канцлер Казначейства Риши Сунак. При этом, согласно проведенному агентством маркетинговых исследований Opinium опросу, более 60 процентов членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за Трасс, а ее соперника готовы поддержать лишь 39 процентов респондентов.Итоговое голосование пройдет по почте. Его результаты опубликуют 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина.
https://ria.ru/20220819/kandidat-1810879018.html
https://ria.ru/20220809/uolles-1808394905.html
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в мире, риши сунак, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
В мире, Риши Сунак, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания
20:43 20.08.2022
 
Кандидат в премьеры привел в ярость британцев, попозировав с базукой

Express: британцев привел в ярость позирующий с базукой кандидат в премьеры Сунак

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак разозлил британцев предвыборным роликом, в котором он позирует с противотанковой установкой.
В агитационном видео, опубликованном на ютьюб-канале политика, голос за кадром твердит: "Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются". На одном из кадров Сунак появляется, предположительно, с противотанковой установкой британского производства NLAW в руках и наводит ее в объектив камеры.
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"До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган", — считает Zerotruth.
"Какой же хлам это видео! Он очень богатый человек, который понятия не имеет, как британцы будут справляться во время этой рецессии!" — возмутился PIPPA43.
"Кто санкционировал съемки этой возмутительной ерунды?" — задался вопросом пользователь KatMoi.
"Люди не хотят знать, что он неудачник. Они хотят знать, что он сделает для них во время этого кризиса", — напомнил tekline.
"Он сейчас в отчаянии, и это видно", — отметил red_33.
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В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера фракции, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший канцлер Казначейства Риши Сунак. При этом, согласно проведенному агентством маркетинговых исследований Opinium опросу, более 60 процентов членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за Трасс, а ее соперника готовы поддержать лишь 39 процентов респондентов.
Итоговое голосование пройдет по почте. Его результаты опубликуют 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина.
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