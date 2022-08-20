https://ria.ru/20220820/g20-1810906744.html

СМИ: Путин и Си Цзиньпин на G20 продемонстрируют неповиновение Западу

СМИ: Путин и Си Цзиньпин на G20 продемонстрируют неповиновение Западу - РИА Новости, 20.08.2022

СМИ: Путин и Си Цзиньпин на G20 продемонстрируют неповиновение Западу

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии могут воспользоваться этим для совместной демонстрации... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T06:20

2022-08-20T06:20

2022-08-20T06:50

в мире

си цзиньпин

индонезия

россия

китай

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии могут воспользоваться этим для совместной демонстрации неповиновения западному господству и подтвердить свою международную значимость, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.Ранее президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что Путин в разговоре с ним лично заявил о намерении приехать на саммит, Видодо также сообщил, что на встречу лидеров прибудет и Си Цзиньпин, хотя китайский МИД до сих пор это не подтверждает.Газета отмечает, что напряженность между Москвой и Пекином с одной стороны и Западом с другой, скорее всего, омрачит встречу "Большой двадцатки" и будет иметь последствия для других стран, независимо от их позиции по таким вопросам, как конфликт на Украине или напряженность в отношениях между США и Китаем.Издание приводит слова Видодо, который отметил, что "соперничество крупных стран действительно вызывает беспокойство", он подчеркнул, что его страна хочет сделать мирным и стабильным этот регион, "чтобы мы могли обеспечить экономический рост, и я думаю, не только Индонезия: азиатские страны хотят того же".В случае если Си Цзиньпин поедет на Бали, это станет его первой поездкой за границу с начала пандемии, за это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая - в начале июля в Гонконг."Решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии", - считает основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг.При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, "носит еще более символический характер — это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок".При этом он выразил сомнение, что внешний мир увидит в этом фундаментальный признак готовности Китая открыться или признак возвращения России на мировую арену.В свою очередь эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо отметил, что "личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики".По его мнению, в случае если все лидеры "двадцатки" лично примут участие в саммите, это покажет, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.Эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, "так что это возможность для России".

https://ria.ru/20220819/ssha-1810667140.html

https://ria.ru/20220813/kissindzher-1809387715.html

https://ria.ru/20220626/krakh-1798165530.html

индонезия

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, си цзиньпин, индонезия, россия, китай, большая двадцатка, саммит g20