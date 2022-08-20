https://ria.ru/20220820/dtp-1810930743.html

Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии

Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 20.08.2022

Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии

Пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, где погибли 7 человек, находятся в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:34

2022-08-20T10:34

2022-08-20T10:34

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, где погибли 7 человек, находятся в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее пресс-служба МВД региона сообщила, что "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе, погибли семь человек, пятеро госпитализированы."С момента катастрофы и уже в течение нескольких часов бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф под руководством заведующего трассовых пунктов экстренной медицинской помощи республики Давида Учуева совместно с медиками медсанчасти поселка Кочубей выводят раненых из критического состояния, чтобы сохранить жизни и сделать возможной их транспортировку медицинским вертолетом в специализированные клиники Махачкалы", - говорится в сообщении.По информации ведомства, из шестерых пострадавших одна женщина в крайне тяжелом состоянии, имевшая повреждения, несовместимые с жизнью, включая открытый перелом костей черепа и перелом основания черепа, скончалась в стационаре.Отмечается, что вертолет со специалистами уже находится в пути в Ногайский район.

https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан