https://ria.ru/20220820/dtp-1810930743.html
Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии
Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 20.08.2022
Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии
Пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, где погибли 7 человек, находятся в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:34
2022-08-20T10:34
2022-08-20T10:34
происшествия
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, где погибли 7 человек, находятся в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее пресс-служба МВД региона сообщила, что "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе, погибли семь человек, пятеро госпитализированы."С момента катастрофы и уже в течение нескольких часов бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф под руководством заведующего трассовых пунктов экстренной медицинской помощи республики Давида Учуева совместно с медиками медсанчасти поселка Кочубей выводят раненых из критического состояния, чтобы сохранить жизни и сделать возможной их транспортировку медицинским вертолетом в специализированные клиники Махачкалы", - говорится в сообщении.По информации ведомства, из шестерых пострадавших одна женщина в крайне тяжелом состоянии, имевшая повреждения, несовместимые с жизнью, включая открытый перелом костей черепа и перелом основания черепа, скончалась в стационаре.Отмечается, что вертолет со специалистами уже находится в пути в Ногайский район.
https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Пострадавшие в ДТП в Дагестане находятся в критическом состоянии
Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в критическом состоянии
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, где погибли 7 человек, находятся в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
Ранее пресс-служба МВД региона сообщила, что "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе, погибли семь человек, пятеро госпитализированы.
"С момента катастрофы и уже в течение нескольких часов бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф под руководством заведующего трассовых пунктов экстренной медицинской помощи республики Давида Учуева совместно с медиками медсанчасти поселка Кочубей выводят раненых из критического состояния, чтобы сохранить жизни и сделать возможной их транспортировку медицинским вертолетом в специализированные клиники Махачкалы", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, из шестерых пострадавших одна женщина в крайне тяжелом состоянии, имевшая повреждения, несовместимые с жизнью, включая открытый перелом костей черепа и перелом основания черепа, скончалась в стационаре.
Отмечается, что вертолет со специалистами уже находится в пути в Ногайский район.