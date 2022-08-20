https://ria.ru/20220820/dtp-1810906058.html

В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек

В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек - РИА Новости, 20.08.2022

В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек

"Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T05:57

2022-08-20T05:57

2022-08-20T07:42

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.Инцидент произошел около 02.30 на 30-м километре дороги "Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды, По предварительным данным, 60-летний житель города Дагестанские Огни уснул за рулем "Газели" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком."В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в МВД.Все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.

https://ria.ru/20220816/dtp-1809896545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика дагестан