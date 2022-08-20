https://ria.ru/20220820/dtp-1810906058.html
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек - РИА Новости, 20.08.2022
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек
"Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:57
2022-08-20T05:57
2022-08-20T07:42
происшествия
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.Инцидент произошел около 02.30 на 30-м километре дороги "Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды, По предварительным данным, 60-летний житель города Дагестанские Огни уснул за рулем "Газели" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком."В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в МВД.Все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.
https://ria.ru/20220816/dtp-1809896545.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
05:57 20.08.2022 (обновлено: 07:42 20.08.2022)
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек
В Дагестане ехавшая на свадьбу "Газель" столкнулась с грузовиком, погибли семь человек