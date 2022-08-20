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В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек - РИА Новости, 20.08.2022
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В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек - РИА Новости, 20.08.2022
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек
"Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:57
2022-08-20T07:42
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.Инцидент произошел около 02.30 на 30-м километре дороги "Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды, По предварительным данным, 60-летний житель города Дагестанские Огни уснул за рулем "Газели" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком."В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в МВД.Все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
05:57 20.08.2022 (обновлено: 07:42 20.08.2022)
 
В Дагестане разбилась "Газель" с участниками свадьбы, погибли семь человек

В Дагестане ехавшая на свадьбу "Газель" столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газель", которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.
Инцидент произошел около 02.30 на 30-м километре дороги "Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды, По предварительным данным, 60-летний житель города Дагестанские Огни уснул за рулем "Газели" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
"В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в МВД.
Все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 09:08
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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