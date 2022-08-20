https://ria.ru/20220820/dinozavry-1810789440.html

"Кости лежат как мостовая": какие динозавры "водятся" в России

"Кости лежат как мостовая": какие динозавры "водятся" в России - РИА Новости, 20.08.2022

"Кости лежат как мостовая": какие динозавры "водятся" в России

В отличие от популярных американских, российские динозавры мало известны широкой публике. Их скелеты не увидеть ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. В то же... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:04

наука

пелагея

россия

благовещенск

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дарвиновский музей

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В отличие от популярных американских, российские динозавры мало известны широкой публике. Их скелеты не увидеть ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. В то же время в регионах древние рептилии становятся местными брендами: в палеонтологии видят драйвер развития территории. Кое-где в этом направлении уже предпринимают конкретные шаги.Парк юрского периода в СибириСамые известные динозавры — тираннозавр, трицератопс и диплодок. Их обнаружили в Северной Америке. Других знаменитых рептилий, в том числе велоцираптора, американские ученые нашли в Монголии и Китае. "Парк юрского периода" и другие произведения массовой культуры сделали этих древних животных настоящими поп-звездами.О российских динозаврах долгое время ничего не знали. Причин несколько. Во-первых, почти всю европейскую часть России в юрском и меловом периодах (именно тогда ископаемые ящеры переживали расцвет) покрывало море. А поскольку к динозаврам относят только сухопутных животных, они не могли там обитать. Во-вторых, нынешние природные условия остальной территории страны не способствуют поискам — динозавров найти сложнее, чем в пустынях.И тем не менее за последние тридцать лет российские палеонтологи сделали несколько важных открытий, в том числе — обнаружили уникальные виды динозавров."Судя по находкам, в России жило много динозавров — это и бронированные родственники анкилозавра, и тираннозавриды, и многие другие. Но в большинстве случаев находят только отдельные косточки или зубы, по которым невозможно определить вид животного. Более-менее полных скелетов не так много", — объясняет РИА Новости палеонтолог, научный сотрудник государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов.Один из самых интересных хищников обитал в юрском периоде на территории нынешнего Красноярского края, около города Шарыпово. Речь идет о килеске — дальнем родственнике тираннозавра. Это сравнительно небольшой ящер — ростом с человека, а его нос украшал необычный гребень.В Забайкальском крае водилось странное создание, известное как кулиндадромей, небольшой растительноядный динозавр: длина полтора метра, рост в холке — 60-70 см."Этот симпатяга как будто состоит из отдельных элементов разных животных: лысый крысиный хвостик, лапы наподобие птичьих, над лапами — юбочка из пуха, еще выше — перья, похожие на шерстку, на голове — что-то вроде шапочки. А еще у кулиндадромея вытянутые чешуйки, которые похожи на что-то среднее между чешуей и перьями", — рассказывает Попов.Ходили по будущей российской земле и гигантские длинношеие динозавры вроде диплодоков. Правда, у нас находят не целые их скелеты, а отдельные кости. Это позволяет ученым выделять некоторые таксоны (волгатитан, архаравия, тенгризавр, сибиротитан), но восстановить облик животных можно только приблизительно.Дальний Восток богат утконосыми динозаврами, чьи головы были украшены разнообразными гребнями. В Амурской области обнаружили два практически целых скелета — амурозавра и олоротитана.Есть и хорошо известные по массовой культуре стегозавры с пластинами на спине и шипами на хвосте. В Шарыпово нашли практически полный скелет. Правда, от пластины сохранился всего один обломок, поэтому ее вид восстановить трудно."Если смотреть по фрагментам костей — зубам, пальцам, кусочкам таза — оказывается, что стегозавров в России было очень много. Больше того — у нас есть места, например, в якутском Тээтэ, в кемеровском Шестаково — где стегозавры доживали свой век. В то время как на остальной части планеты они, скорее всего, вымерли, в Сибири эти травоядные продолжали жить еще 20 миллионов лет. Получается, там в меловом был "парк юрского периода", — говорит Попов.В России обнаружили много морских рептилий: плезиозавров, мозозавров, ихтиозавров. На территории страны водился один из крупнейших в мире плиозавров — Pliosaurus rossicus.Существует предположение, что доисторическая Россия была своеобразным "детским садиком" для морских ящеров: не так давно у нас нашли скелеты детенышей рептилий из юрского периода. Возможно, "завры" приплывали сюда на летний сезон, чтобы вывести и взрастить потомство, а на холодное время года перебирались в южные моря, рассуждает Попов.С птерозаврами дела обстоят хуже. Их кости были очень тонкими, поэтому сохранялись плохо. Российские летающие ящеры известны по нескольким фрагментам скелета, а чаще всего — по зубам. Тем не менее свои эндемики тоже есть. Так, недалеко от Саратова нашли немного костного материала, который позволил выделить новый таксон птерозавра с большим размахом крыльев — порядка двух метров. Его назвали Volgadraco, то есть "волжский дракон".Где увидеть русских динозавровРеконструкция амурозавра в натуральную величину стоит у входа в столичный Дарвиновский музей. Но сами скелеты российских динозавров пока невозможно увидеть ни в Москве, ни в Петербурге. Чтобы посмотреть на настоящие окаменелости, нужно ехать в глубинку. И регионы начинают этим пользоваться — строят локальные бренды на палеонтологическом наследии.Палеонтолог из СПбГУ Павел Скучас приводит в пример опыт Кемеровской области. На местонахождении Шестаково ведут результативные раскопки, там же организовали музейный комплекс, где туристы могут посмотреть на работу ученых и увидеть кости динозавров. Рядом с комплексом в этом году прошел большой опен-эйр-фестиваль "Динотерра" с участием столичных звезд — Александра Пушного и Пелагеи.В то же время далеко не все регионы, где "водятся" динозавры, спешат перенять этот опыт. Так, в Благовещенске, где Скучас с коллегами работал этим летом, раскопки проводят прямо в черте города, что создает массу возможностей для развития и науки, и местного туризма."К нам приезжала туристическая группа — просто понаблюдать, как работают палеонтологи. Но посетителям нужна инфраструктура. Место, где остановиться. Музей, где представлены находки. Я видел слезы детей, которые приезжают на раскопы и хотят увидеть целый скелет, а им даже косточки в этот день не нашли. И ребенок плачет. В Кемеровской области правильно сделали, что поставили павильон, где всегда можно посмотреть на кости. Кроме того, оборудовали песочницу, чтобы маленькие дети сами копались в земле. Это здорово. Этот пример надо расширять", — считает ученый.Разумеется, не везде это можно реализовать — палеонтологические открытия иногда совершают в труднодоступных местах. Но в условиях, которые сложились в Благовещенске, при небольших финансовых вложениях есть все шансы организовать круглогодичную работу ученых и обеспечить приток туристов. "За Амуром, в Китае, такое сделали. У нас, к сожалению, пока нет", — признается Скучас.Идею о том, что палеонтология способна стать драйвером развития региона, разделяют в Ульяновской области. В Ундорах, селе недалеко от областного центра, действует один из немногих в стране палеонтологических музеев. Он размещен в небольшой одноэтажной усадьбе. Под экспозицию отвели несколько комнат, в них выставлены кости и макеты морских рептилий юры и мела. Есть интерактивные развлечения — песочницы с ихтиозаврами и высокотехнологичные системы дополненной реальности. А еще — крохотная комнатка за стеклом: можно посмотреть, как настоящие палеонтологи изучают настоящие окаменелости. Уютно, но, кажется, тесновато — и людям, и ископаемым.Сейчас проектируют большой музей, совмещенный с исследовательским центром. Концепцию разрабатывают на основе лучших зарубежных аналогов — австралийского Kronosaurus Korner, британского The Etches Collection, колумбийского Villa de Leyva. Идея интерактива и палеонтологической "открытой кухни" — оттуда. Здание должно стать главной точкой притяжения геопарка "Ундория" — обширной территории на берегу Волги, известной палеонтологическими открытиями. Даже существующий маленький музей уже привлекает большое число посетителей. Ожидают, что новый центр позволит масштабировать турпоток. По словам директора музея Ильи Стеньшина, при условии сохранения финансирования строительство может начаться уже в следующем году.Где найти динозавров (и не только)Туристов привлекает не только экспонирование находок, но и возможность самостоятельного участия в раскопках. Это одна из услуг, которую предоставляют посетителям ульяновские палеонтологи."В непосредственной близости от нас находится палеонтологический заказник. Его специфика — охрана ископаемых животных. Собирать их самостоятельно на этой территории запрещено законом. Делать это могут только сотрудники музея или другие научные организации в согласовании с нами. Но покопать всем хочется. Поэтому мы с 2018 года стали предлагать такую услугу: если хотите посетить ООПТ и поучаствовать в сборе окаменелостей — не вопрос, но нужно предварительно заказать экскурсию", — рассказывает Стеньшин.Примерно четверть гостей музея, отмечает он, прибывают ради выездов "в поля" в сопровождении палеонтологов. Условия в этом районе таковы, что без палеонтологических находок остаться невозможно: пляжи местами усеяны белемнитами, как морской берег — галькой.Еще одна возможность найти динозавра — волонтерство. Археологи уже давно привлекают добровольцев к раскопкам. Палеонтологи начинают перенимать этот опыт. За помощью к непрофессионалам обращаются краеведческие музеи Кемерово и Кирова (под Вяткой, правда, откапывают не динозавров, а более древних рептилий).Павел Скучас с коллегами планирует работать с волонтерами в Благовещенске. Для этого в городе есть все возможности — любой заинтересованный может самостоятельно добраться до раскопок и снять жилье. Кроме того, участники исследований здесь гарантированно не разочаруются."Если на некоторых местонахождениях человек хочет найти что-то от динозавра, приезжает, ковыряется и ничего не находит, то в Благовещенске кости лежат как мостовая. Я такого нигде не видел", — говорит Скучас.Существуют и неофициальные "копатели" доисторических древностей. В отличие от археологов, палеонтологи относятся к ним несколько спокойнее."Меня лично как палеонтолога не очень смущают любительские раскопки, но только если находки не скрывают, а происходит взаимодействие с учеными. В некоторых случаях это единственный шанс сделать открытие: ученые не всегда могут добраться до редких окаменелостей. С другой стороны, некоторые находки настолько частотны (например, зубы акул или бивни мамонтов), что науке они не всегда нужны", — поясняет Ярослав Попов.И тем не менее: если вы не специалист, но нашли что-то, на ваш взгляд, интересное — обратитесь к знакомому палеонтологу или в местный краеведческий музей. Возможно, вы сделали открытие.

https://ria.ru/20220701/dinozavry-1799567361.html

https://ria.ru/20220210/dinozavry-1772146904.html

https://ria.ru/20210730/ptitsy-1743653996.html

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пелагея, россия, благовещенск, москва, дарвиновский музей, санкт-петербургский государственный университет