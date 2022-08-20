https://ria.ru/20220820/botulotoksin-1810994319.html

Микробиолог рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином

Микробиолог рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином - РИА Новости, 20.08.2022

Микробиолог рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином

Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:07

2022-08-20T17:07

2022-08-20T17:07

украина

запорожская область

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_d1aaaebbc19a47bf5f8b236bf0de3157.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень небольших дозах может вызывать смертельное отравление, рассказал РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме доставленных в госпиталь военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа "В"."Ботулотоксин проникает в легкие, в общем поражает слизистые – глаза, нос, легкие, и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное, причем там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов. Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек погибает от удушья, от недостатка кислорода", - сказал Никулин.Он рассказал, что ботулотоксин стоял, а может и остается на вооружении в армии США и уточнил, что у американцев даже были бомбы, заряженные этим веществом. Эксперт отметил, что такие бомбы могли быть применены и в Запорожской области. По словам Никулина, ботулотоксин является веществом животного происхождения, а не биологическим оружием. Обычно его используют для отравления, например, воды, или еще каких-либо веществ, используемых человеком. Кроме того, эксперт не исключил, что Украина могла распылить это вещество аэрозольным способом с помощью дронов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/excalibur-1810972168.html

украина

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, запорожская область, россия, в мире