https://ria.ru/20220820/armi-1810968389.html
На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей
На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей - РИА Новости, 20.08.2022
На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей
Пекари из пяти стран испекли более 60 видов хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на полигоне... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:17
2022-08-20T14:17
2022-08-20T14:31
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россия
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САМАРА, 20 авг – РИА Новости. Пекари из пяти стран испекли более 60 видов хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на полигоне Фориш в Узбекистане, сообщает объединенный пресс-центр игр."Пекари из пяти стран испекли более 60 видов мелкоштучных хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр-2022 "Полевая кухня", который проходит на полигоне Фориш в республике Узбекистан", - говорится в сообщении.По информации пресс-центра, каждая команда состояла из двух человек. Участникам нужно было приготовить 15 видов хлебобулочных изделий из пяти сортов теста: дрожжевого, песочного, пресного, заварного и бисквитного. Все они готовились по произвольной рецептуре. Из одного названия теста хлебобулочные изделия трех видов должны были отличаться друг от друга по вкусу и внешнему виду. Ингредиенты, входящие в начинки, также должны были быть разными, в том числе и по вкусу. На все у пекарей было всего шесть часов, за каждые дополнительные пять минут давались штрафные баллы, отметили в пресс-центре.По итогам состязаний первое место получили хозяева игр. На втором месте расположилась команда России. Замкнула тройку лучших команда Вьетнама. На четвертом месте расположилась команда Белоруссии, на пятом – Таджикистана.Конкурс специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" второй год подряд проводится на полигоне Фориш в Узбекистане. В нем принимают участие команды Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники соревнуются в трех этапах: "Соревнование по огневой подготовке", "Приготовление блюд по произвольной рецептуре" и "Приготовление блюд по установленному меню".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, вьетнам, в мире, арми-2022
Узбекистан, Россия, Вьетнам, В мире, АрМИ-2022
14:17 20.08.2022 (обновлено: 14:31 20.08.2022)
На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей
На конкурсе АрМИ пекари из пяти стран испекли более 60 видов хлебобулочных изделий
САМАРА, 20 авг – РИА Новости. Пекари из пяти стран испекли более 60 видов хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на полигоне Фориш в Узбекистане, сообщает объединенный пресс-центр игр.
"Пекари из пяти стран испекли более 60 видов мелкоштучных хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр-2022 "Полевая кухня", который проходит на полигоне Фориш в республике Узбекистан", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, каждая команда состояла из двух человек. Участникам нужно было приготовить 15 видов хлебобулочных изделий из пяти сортов теста: дрожжевого, песочного, пресного, заварного и бисквитного. Все они готовились по произвольной рецептуре. Из одного названия теста хлебобулочные изделия трех видов должны были отличаться друг от друга по вкусу и внешнему виду. Ингредиенты, входящие в начинки, также должны были быть разными, в том числе и по вкусу. На все у пекарей было всего шесть часов, за каждые дополнительные пять минут давались штрафные баллы, отметили в пресс-центре.
По итогам состязаний первое место получили хозяева игр. На втором месте расположилась команда России
. Замкнула тройку лучших команда Вьетнама
. На четвертом месте расположилась команда Белоруссии
, на пятом – Таджикистана
.
Конкурс специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" второй год подряд проводится на полигоне Фориш в Узбекистане
. В нем принимают участие команды Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники соревнуются в трех этапах: "Соревнование по огневой подготовке", "Приготовление блюд по произвольной рецептуре" и "Приготовление блюд по установленному меню".