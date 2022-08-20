https://ria.ru/20220820/armi-1810968389.html

На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей

На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей - РИА Новости, 20.08.2022

На конкурсе АрМИ в Узбекистане прошло соревнование пекарей

Пекари из пяти стран испекли более 60 видов хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на полигоне... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:17

2022-08-20T14:17

2022-08-20T14:31

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арми-2022

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САМАРА, 20 авг – РИА Новости. Пекари из пяти стран испекли более 60 видов хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на полигоне Фориш в Узбекистане, сообщает объединенный пресс-центр игр."Пекари из пяти стран испекли более 60 видов мелкоштучных хлебобулочных изделий в рамках конкурса Армейских международных игр-2022 "Полевая кухня", который проходит на полигоне Фориш в республике Узбекистан", - говорится в сообщении.По информации пресс-центра, каждая команда состояла из двух человек. Участникам нужно было приготовить 15 видов хлебобулочных изделий из пяти сортов теста: дрожжевого, песочного, пресного, заварного и бисквитного. Все они готовились по произвольной рецептуре. Из одного названия теста хлебобулочные изделия трех видов должны были отличаться друг от друга по вкусу и внешнему виду. Ингредиенты, входящие в начинки, также должны были быть разными, в том числе и по вкусу. На все у пекарей было всего шесть часов, за каждые дополнительные пять минут давались штрафные баллы, отметили в пресс-центре.По итогам состязаний первое место получили хозяева игр. На втором месте расположилась команда России. Замкнула тройку лучших команда Вьетнама. На четвертом месте расположилась команда Белоруссии, на пятом – Таджикистана.Конкурс специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" второй год подряд проводится на полигоне Фориш в Узбекистане. В нем принимают участие команды Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники соревнуются в трех этапах: "Соревнование по огневой подготовке", "Приготовление блюд по произвольной рецептуре" и "Приготовление блюд по установленному меню".

https://ria.ru/20220815/tort-1809839684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/armi-2022-1809472887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, россия, вьетнам, в мире, арми-2022