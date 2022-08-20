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Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
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Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ
Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ
Останки бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша возвращены на родину из Испании, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-20T23:59
2022-08-21T00:00
в мире
теодоро обианг нгема мбасого
ангола
барселона (город)
испания
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Останки бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша возвращены на родину из Испании, передает агентство Франс Пресс."Тело Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося в Испании в прошлом месяце, доставлено в Луанду в субботу, что положило конец многонедельным спорам по поводу репатриации останков экс-президента. Как сообщили корреспонденты Франс Пресс с места событий, самолет с останками приземлился в столице Анголы, прилетев из Барселоны вечером", - передает агентство.Отмечается, что в аэропорту Луанды встречать гроб с останками душ Сантуша собрались несколько десятков человек, в том числе некоторые из его детей и вдова Ана Паула.В среду суд в Барселоне постановил, что останки душ Сантуша должны быть переданы его вдове для возвращения на родину для похорон. Ранее судебные эксперты заявили, что душ Сантуш скончался по естественным причинам.Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщалось, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Его дочь Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в убийстве экс-президента его бывшую супругу Ану Паулу и его личного врача. В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.
https://ria.ru/20220709/kuba-1801377690.html
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ангола
барселона (город)
испания
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в мире, теодоро обианг нгема мбасого, ангола, барселона (город), испания
В мире, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Ангола, Барселона (город), Испания
23:59 20.08.2022 (обновлено: 00:00 21.08.2022)
 
Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ

Франс Пресс: гроб с телом экс-президента Анголы душ Сантуша доставили из Испании на родину

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Останки бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша возвращены на родину из Испании, передает агентство Франс Пресс.
"Тело Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося в Испании в прошлом месяце, доставлено в Луанду в субботу, что положило конец многонедельным спорам по поводу репатриации останков экс-президента. Как сообщили корреспонденты Франс Пресс с места событий, самолет с останками приземлился в столице Анголы, прилетев из Барселоны вечером", - передает агентство.
Отмечается, что в аэропорту Луанды встречать гроб с останками душ Сантуша собрались несколько десятков человек, в том числе некоторые из его детей и вдова Ана Паула.
В среду суд в Барселоне постановил, что останки душ Сантуша должны быть переданы его вдове для возвращения на родину для похорон. Ранее судебные эксперты заявили, что душ Сантуш скончался по естественным причинам.
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Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщалось, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Его дочь Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в убийстве экс-президента его бывшую супругу Ану Паулу и его личного врача. В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.
Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.
С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.
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