https://ria.ru/20220820/angola-1811050065.html

Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ

Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2022

Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ

Останки бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша возвращены на родину из Испании, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-20T23:59

2022-08-20T23:59

2022-08-21T00:00

в мире

теодоро обианг нгема мбасого

ангола

барселона (город)

испания

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Останки бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша возвращены на родину из Испании, передает агентство Франс Пресс."Тело Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося в Испании в прошлом месяце, доставлено в Луанду в субботу, что положило конец многонедельным спорам по поводу репатриации останков экс-президента. Как сообщили корреспонденты Франс Пресс с места событий, самолет с останками приземлился в столице Анголы, прилетев из Барселоны вечером", - передает агентство.Отмечается, что в аэропорту Луанды встречать гроб с останками душ Сантуша собрались несколько десятков человек, в том числе некоторые из его детей и вдова Ана Паула.В среду суд в Барселоне постановил, что останки душ Сантуша должны быть переданы его вдове для возвращения на родину для похорон. Ранее судебные эксперты заявили, что душ Сантуш скончался по естественным причинам.Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщалось, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Его дочь Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в убийстве экс-президента его бывшую супругу Ану Паулу и его личного врача. В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.

https://ria.ru/20220709/kuba-1801377690.html

https://ria.ru/20220711/vskrytie-1801685173.html

ангола

барселона (город)

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, теодоро обианг нгема мбасого, ангола, барселона (город), испания