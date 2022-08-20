23:59 20.08.2022 (обновлено: 00:00 21.08.2022)
Гроб с телом экс-президента Анголы вернули на родину, пишут СМИ
Франс Пресс: гроб с телом экс-президента Анголы душ Сантуша доставили из Испании на родину
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Останки бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша возвращены на родину из Испании, передает агентство Франс Пресс.
"Тело Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося в Испании в прошлом месяце, доставлено в Луанду в субботу, что положило конец многонедельным спорам по поводу репатриации останков экс-президента. Как сообщили корреспонденты Франс Пресс с места событий, самолет с останками приземлился в столице Анголы, прилетев из Барселоны вечером", - передает агентство.
Отмечается, что в аэропорту Луанды встречать гроб с останками душ Сантуша собрались несколько десятков человек, в том числе некоторые из его детей и вдова Ана Паула.
В среду суд в Барселоне постановил, что останки душ Сантуша должны быть переданы его вдове для возвращения на родину для похорон. Ранее судебные эксперты заявили, что душ Сантуш скончался по естественным причинам.
Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщалось, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Его дочь Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в убийстве экс-президента его бывшую супругу Ану Паулу и его личного врача. В заявлении семьи душ Сантуша также говорилось о давлении со стороны правительства Анголы, которое стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Между тем, по словам Чизе душ Сантуш, ее отец хотел быть похороненным в Барселоне, в которой проживал с 2019 года.
Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой на протяжении 38 лет, с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.
С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.