https://ria.ru/20220820/afonina-1811048377.html
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства - РИА Новости, 20.08.2022
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:28
2022-08-20T23:28
2022-08-20T23:28
политика
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Афонину Марину Игоревну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220805/minselkhoz-1807454678.html
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политика, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства
Премьер Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства