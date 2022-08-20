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Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства - РИА Новости, 20.08.2022
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Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства - РИА Новости, 20.08.2022
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:28
2022-08-20T23:28
политика
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Афонину Марину Игоревну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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политика, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
23:28 20.08.2022
 
Мишустин назначил Афонину замминистра сельского хозяйства

Премьер Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства

© Фото : Министерство сельского хозяйства РФМарина Афонина
Марина Афонина - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Министерство сельского хозяйства РФ
Марина Афонина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Афонину Марину Игоревну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Посевная - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:06
Минсельхоз проконтролирует закупки регионами отечественных семян
 
ПолитикаМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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