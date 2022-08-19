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Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
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Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре
Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре
Визит делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы", заявил постоянный представитель... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:11
2022-08-19T12:27
в мире
россия
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
вена
москва
управление оон по наркотикам и преступности
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы", заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ", - сказал Ульянов на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня"."Мы говорили с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который сейчас находится в отпуске , мы говорили с ним по телефонной связи, в понедельник он появится здесь, в Вене, и работа в этом направлении активизируется. Говорить что-либо о деталях пока рано", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга в формате видеомоста Москва – Вена о работе российской дипломатии в находящихся в Вене международных организациях: МАГАТЭ, ПК ОДВЗЯИ, Управлении ООН по наркотикам и преступности, Управлении ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО, ОПЕК.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, вена, москва, управление оон по наркотикам и преступности, оон
В мире, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Вена, Москва, Управление ООН по наркотикам и преступности, ООН
Материал дополняется
12:11 19.08.2022 (обновлено: 12:27 19.08.2022)
 
Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре

Постпред России Ульянов: визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может пройти в начале сентября

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы", заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ", - сказал Ульянов на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В Запорожье объяснили невозможность демилитаризованной зоны на ЗАЭС
"Мы говорили с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который сейчас находится в отпуске , мы говорили с ним по телефонной связи, в понедельник он появится здесь, в Вене, и работа в этом направлении активизируется. Говорить что-либо о деталях пока рано", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга в формате видеомоста Москва – Вена о работе российской дипломатии в находящихся в Вене международных организациях: МАГАТЭ, ПК ОДВЗЯИ, Управлении ООН по наркотикам и преступности, Управлении ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО, ОПЕК.
"Сейчас преждевременно высказываться о деталях возможной ожидаемой поездки. С нашей точки зрения, главное в данном случае - это соображения безопасности. Под артиллерийские обстрелы по пути на станции посылать международных чиновников совершенно недопустимо. Оптимально было бы избрать наиболее безопасный маршрут, и какой-либо связи с суверенитетом, территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет чисто технический мандат. Маршрут следования миссии на ЗАЭС никак суверенитет Украины не затрагивает", - сказал Ульянов в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС
 
В миреРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВенаМоскваУправление ООН по наркотикам и преступностиООН
 
 
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