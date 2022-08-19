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12:11 19.08.2022 (обновлено: 12:27 19.08.2022)
Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре
Постпред России Ульянов: визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может пройти в начале сентября
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы", заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ", - сказал Ульянов на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
"Мы говорили с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который сейчас находится в отпуске , мы говорили с ним по телефонной связи, в понедельник он появится здесь, в Вене, и работа в этом направлении активизируется. Говорить что-либо о деталях пока рано", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга в формате видеомоста Москва – Вена о работе российской дипломатии в находящихся в Вене международных организациях: МАГАТЭ, ПК ОДВЗЯИ, Управлении ООН по наркотикам и преступности, Управлении ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО, ОПЕК.
"Сейчас преждевременно высказываться о деталях возможной ожидаемой поездки. С нашей точки зрения, главное в данном случае - это соображения безопасности. Под артиллерийские обстрелы по пути на станции посылать международных чиновников совершенно недопустимо. Оптимально было бы избрать наиболее безопасный маршрут, и какой-либо связи с суверенитетом, территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет чисто технический мандат. Маршрут следования миссии на ЗАЭС никак суверенитет Украины не затрагивает", - сказал Ульянов в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.