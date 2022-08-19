https://ria.ru/20220819/zaes-1810701119.html

Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре

Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022

Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре

Визит делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы", заявил постоянный представитель... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:11

2022-08-19T12:11

2022-08-19T12:27

в мире

россия

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

вена

москва

управление оон по наркотикам и преступности

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы", заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ", - сказал Ульянов на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня"."Мы говорили с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который сейчас находится в отпуске , мы говорили с ним по телефонной связи, в понедельник он появится здесь, в Вене, и работа в этом направлении активизируется. Говорить что-либо о деталях пока рано", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга в формате видеомоста Москва – Вена о работе российской дипломатии в находящихся в Вене международных организациях: МАГАТЭ, ПК ОДВЗЯИ, Управлении ООН по наркотикам и преступности, Управлении ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО, ОПЕК.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810675724.html

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россия

вена

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, вена, москва, управление оон по наркотикам и преступности, оон