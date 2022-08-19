Инфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ"
© Фото: пресс-служба YAPPYИнфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ"
© Фото: пресс-служба YAPPY
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY Truck приняла участие в фестивале "Таврида.АРТ", который прошел 15-19 августа в Судаке и собрал более 50 тысяч участников и зрителей со всей России, сообщает пресс-служба видеоплатформы.
На время фестиваля трак с современным аудио- и видеооборудованием расположился в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены. Ежедневно каждый желающий мог посетить мероприятия академии: принять участие в лекциях и мастер-классах от инфлюэнсеров, попробовать себя в создании коротких вертикальных видео в YAPPY.
Чтобы аудитория смогла больше узнать о блогосфере и прочувствовать атмосферу праздника, ведущий и блогер Максим Игумнов записывал на площадке интервью и коллабы с участниками фестиваля и снимал репортажные видео в официальный канал YAPPY в Telegram. Специально для гостей "Таврида.АРТ" в лектории выступил рэпер ST. Артист поделился секретами создания и продвижения креативного контента в соцсети.
"Все участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов". Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола). Город-победитель будет определён по самому высокому количеству лайков по хештегу", - добавили в пресс-службе.
© Фото: пресс-служба YAPPYИнфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ"
© Фото: пресс-служба YAPPY
Инфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ"