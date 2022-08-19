https://ria.ru/20220819/yappy-1810885920.html

Инфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ"

Инфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 19.08.2022

Инфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале "Таврида.АРТ"

Мобильная академия видеоконтента YAPPY Truck приняла участие в фестивале "Таврида.АРТ", который прошел 15-19 августа в Судаке и собрал более 50 тысяч участников РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:02

2022-08-19T22:02

2022-08-19T22:02

технологии

фестиваль "таврида — арт"

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY Truck приняла участие в фестивале "Таврида.АРТ", который прошел 15-19 августа в Судаке и собрал более 50 тысяч участников и зрителей со всей России, сообщает пресс-служба видеоплатформы.На время фестиваля трак с современным аудио- и видеооборудованием расположился в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены. Ежедневно каждый желающий мог посетить мероприятия академии: принять участие в лекциях и мастер-классах от инфлюэнсеров, попробовать себя в создании коротких вертикальных видео в YAPPY.Чтобы аудитория смогла больше узнать о блогосфере и прочувствовать атмосферу праздника, ведущий и блогер Максим Игумнов записывал на площадке интервью и коллабы с участниками фестиваля и снимал репортажные видео в официальный канал YAPPY в Telegram. Специально для гостей "Таврида.АРТ" в лектории выступил рэпер ST. Артист поделился секретами создания и продвижения креативного контента в соцсети."Все участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов". Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола). Город-победитель будет определён по самому высокому количеству лайков по хештегу", - добавили в пресс-службе.YAPPY Truck объединяет региональные блогерские сообщества и дает возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Судак стал его пятой остановкой. Финальной точкой маршрута станет масштабное мероприятие в Москве.

https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, фестиваль "таврида — арт"