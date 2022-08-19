Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала о пользе яблок - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/yabloki-1810645182.html
Диетолог рассказала о пользе яблок
Диетолог рассказала о пользе яблок - РИА Новости, 19.08.2022
Диетолог рассказала о пользе яблок
Рекомендуется употреблять в день не менее одного-двух свежих или запеченных яблока в день, сушеные яблоки могут быть хорошей альтернативой сладостям, а пироги с РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:57
2022-08-19T08:57
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806032862_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ff3e388e84114d7c4509b501ba74d472.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рекомендуется употреблять в день не менее одного-двух свежих или запеченных яблока в день, сушеные яблоки могут быть хорошей альтернативой сладостям, а пироги с яблоками лучше есть лишь изредка, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день празднования яблочного Спаса.Яблочный Спас, или Преображение Господне, каждый год отмечают 19 августа. Наши предки собирали в этот день урожаи яблок."Красные, желтые, зеленые, кислые или сладкие – яблоки можно выбирать любые, в зависимости от вкусовых предпочтений. Количество простых сахаров и калорийность будет зависеть от размера яблока. Минимальная рекомендуемая порция фруктов в ежедневном рационе питания составляет 200-250 граммов - это одно или два яблока", - рассказала Стародубова.По словам диетолога, популярность яблок обеспечивается не только их замечательным вкусом, ароматом, возможностью длительного хранения в свежем виде, но и содержанию в яблоках полезных пищевых веществ, необходимых организму витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.Врач отметила, что калорийность яблок небольшая, в среднем 50 – 70 ккал на 100 граммов продукта, содержание простых углеводов – природных сахаров составляет 10-15 граммов в яблоке среднего размера. Содержание сахаров, органических кислот, пектинов зависит от сорта яблок. Как правило, органических кислот содержится больше в зеленых яблоках, красные сорта – более сладкие и содержат больше пектинов, хотя и здесь есть исключения, например, сорт "Антоновка".Стародубова подчеркнула, что яблоки исключаются из питания людей при индивидуальной непереносимости продукта или при пищевой аллергии на них, свежие яблоки заменяются на запеченные при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пищевая аллергия на яблоки часто сочетается с реакцией на пыльцу яблонь, а кроме этого с чувствительностью к пыльце других розоцветных – сливы, персика, абрикоса, груши, шиповника.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/yabloki-1810475048.html
https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806032862_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_b507b9f33146465300047c0bd2f90776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье
Общество, Здоровье
08:57 19.08.2022
 
Диетолог рассказала о пользе яблок

Диетолог Стародубова посоветовала есть одно-два свежих или запеченных яблока в день

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЯблоки в магазине
Яблоки в магазине - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Яблоки в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рекомендуется употреблять в день не менее одного-двух свежих или запеченных яблока в день, сушеные яблоки могут быть хорошей альтернативой сладостям, а пироги с яблоками лучше есть лишь изредка, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день празднования яблочного Спаса.
Яблочный Спас, или Преображение Господне, каждый год отмечают 19 августа. Наши предки собирали в этот день урожаи яблок.
Корзина с яблоками - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
00:00Сказано в эфире
Врач объяснила, чем опасно переедание яблок
"Красные, желтые, зеленые, кислые или сладкие – яблоки можно выбирать любые, в зависимости от вкусовых предпочтений. Количество простых сахаров и калорийность будет зависеть от размера яблока. Минимальная рекомендуемая порция фруктов в ежедневном рационе питания составляет 200-250 граммов - это одно или два яблока", - рассказала Стародубова.
По словам диетолога, популярность яблок обеспечивается не только их замечательным вкусом, ароматом, возможностью длительного хранения в свежем виде, но и содержанию в яблоках полезных пищевых веществ, необходимых организму витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.
"В яблоках содержатся витамины В1, В2, фолиевая кислота, каротиноиды, и конечно же витамин С. Каротиноиды (витамин А), витамин С, а также биофлавоноиды, которые содержатся преимущественно в кожуре яблок, обладают антиоксидантной активностью и защищают мембраны наших клеток от повреждения. Клетчатка, которую содержат яблоки, в том числе и кожура, в ней содержание пищевых волокон выше, чем в мякоти плода, улучшает перистальтику кишечника, помогает поддерживать баланс микрофлоры, способствует нормализации липидного обмена. Органические кислоты - яблочная, винная, борная, урсоловая - стимулируют пищеварение", - рассказала Стародубова.
Врач отметила, что калорийность яблок небольшая, в среднем 50 – 70 ккал на 100 граммов продукта, содержание простых углеводов – природных сахаров составляет 10-15 граммов в яблоке среднего размера. Содержание сахаров, органических кислот, пектинов зависит от сорта яблок. Как правило, органических кислот содержится больше в зеленых яблоках, красные сорта – более сладкие и содержат больше пектинов, хотя и здесь есть исключения, например, сорт "Антоновка".
"Сушеные яблоки, как и другие сухофрукты, яблочные чипсы - хорошая альтернатива джемам, вареньям и другим кондитерским изделиям, их можно использовать в качестве перекуса, добавлять в блюда и напитки при приготовлении, например, при заваривании чая, или в блюда из творога, это позволит с одной стороны не добавлять сахар, а с другой - обогатит рацион клетчаткой. Что же касается приготовления пирогов с яблоками и другой сладкой выпечки, то следует помнить, что продукты из этой категории не рекомендуется включать в ежедневный рацион питания, их можно употреблять лишь время от времени, "по праздникам", а при наличии избыточной массы тела и ожирения их потребление рекомендуется ограничить", - отметила собеседница агентства.
Стародубова подчеркнула, что яблоки исключаются из питания людей при индивидуальной непереносимости продукта или при пищевой аллергии на них, свежие яблоки заменяются на запеченные при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пищевая аллергия на яблоки часто сочетается с реакцией на пыльцу яблонь, а кроме этого с чувствительностью к пыльце других розоцветных – сливы, персика, абрикоса, груши, шиповника.
Праздник Преображения Господня - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
08:00Религия
"В храм можно хоть с авокадо". Главные заблуждения о Яблочном Спасе
 
ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала