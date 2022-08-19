Диетолог рассказала о пользе яблок
Диетолог Стародубова посоветовала есть одно-два свежих или запеченных яблока в день
Яблоки в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рекомендуется употреблять в день не менее одного-двух свежих или запеченных яблока в день, сушеные яблоки могут быть хорошей альтернативой сладостям, а пироги с яблоками лучше есть лишь изредка, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день празднования яблочного Спаса.
Яблочный Спас, или Преображение Господне, каждый год отмечают 19 августа. Наши предки собирали в этот день урожаи яблок.
"Красные, желтые, зеленые, кислые или сладкие – яблоки можно выбирать любые, в зависимости от вкусовых предпочтений. Количество простых сахаров и калорийность будет зависеть от размера яблока. Минимальная рекомендуемая порция фруктов в ежедневном рационе питания составляет 200-250 граммов - это одно или два яблока", - рассказала Стародубова.
По словам диетолога, популярность яблок обеспечивается не только их замечательным вкусом, ароматом, возможностью длительного хранения в свежем виде, но и содержанию в яблоках полезных пищевых веществ, необходимых организму витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.
"В яблоках содержатся витамины В1, В2, фолиевая кислота, каротиноиды, и конечно же витамин С. Каротиноиды (витамин А), витамин С, а также биофлавоноиды, которые содержатся преимущественно в кожуре яблок, обладают антиоксидантной активностью и защищают мембраны наших клеток от повреждения. Клетчатка, которую содержат яблоки, в том числе и кожура, в ней содержание пищевых волокон выше, чем в мякоти плода, улучшает перистальтику кишечника, помогает поддерживать баланс микрофлоры, способствует нормализации липидного обмена. Органические кислоты - яблочная, винная, борная, урсоловая - стимулируют пищеварение", - рассказала Стародубова.
Врач отметила, что калорийность яблок небольшая, в среднем 50 – 70 ккал на 100 граммов продукта, содержание простых углеводов – природных сахаров составляет 10-15 граммов в яблоке среднего размера. Содержание сахаров, органических кислот, пектинов зависит от сорта яблок. Как правило, органических кислот содержится больше в зеленых яблоках, красные сорта – более сладкие и содержат больше пектинов, хотя и здесь есть исключения, например, сорт "Антоновка".
"Сушеные яблоки, как и другие сухофрукты, яблочные чипсы - хорошая альтернатива джемам, вареньям и другим кондитерским изделиям, их можно использовать в качестве перекуса, добавлять в блюда и напитки при приготовлении, например, при заваривании чая, или в блюда из творога, это позволит с одной стороны не добавлять сахар, а с другой - обогатит рацион клетчаткой. Что же касается приготовления пирогов с яблоками и другой сладкой выпечки, то следует помнить, что продукты из этой категории не рекомендуется включать в ежедневный рацион питания, их можно употреблять лишь время от времени, "по праздникам", а при наличии избыточной массы тела и ожирения их потребление рекомендуется ограничить", - отметила собеседница агентства.
Стародубова подчеркнула, что яблоки исключаются из питания людей при индивидуальной непереносимости продукта или при пищевой аллергии на них, свежие яблоки заменяются на запеченные при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пищевая аллергия на яблоки часто сочетается с реакцией на пыльцу яблонь, а кроме этого с чувствительностью к пыльце других розоцветных – сливы, персика, абрикоса, груши, шиповника.