https://ria.ru/20220819/yabloki-1810645182.html

Диетолог рассказала о пользе яблок

Диетолог рассказала о пользе яблок - РИА Новости, 19.08.2022

Диетолог рассказала о пользе яблок

Рекомендуется употреблять в день не менее одного-двух свежих или запеченных яблока в день, сушеные яблоки могут быть хорошей альтернативой сладостям, а пироги с РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:57

2022-08-19T08:57

2022-08-19T08:57

общество

здоровье

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рекомендуется употреблять в день не менее одного-двух свежих или запеченных яблока в день, сушеные яблоки могут быть хорошей альтернативой сладостям, а пироги с яблоками лучше есть лишь изредка, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день празднования яблочного Спаса.Яблочный Спас, или Преображение Господне, каждый год отмечают 19 августа. Наши предки собирали в этот день урожаи яблок."Красные, желтые, зеленые, кислые или сладкие – яблоки можно выбирать любые, в зависимости от вкусовых предпочтений. Количество простых сахаров и калорийность будет зависеть от размера яблока. Минимальная рекомендуемая порция фруктов в ежедневном рационе питания составляет 200-250 граммов - это одно или два яблока", - рассказала Стародубова.По словам диетолога, популярность яблок обеспечивается не только их замечательным вкусом, ароматом, возможностью длительного хранения в свежем виде, но и содержанию в яблоках полезных пищевых веществ, необходимых организму витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.Врач отметила, что калорийность яблок небольшая, в среднем 50 – 70 ккал на 100 граммов продукта, содержание простых углеводов – природных сахаров составляет 10-15 граммов в яблоке среднего размера. Содержание сахаров, органических кислот, пектинов зависит от сорта яблок. Как правило, органических кислот содержится больше в зеленых яблоках, красные сорта – более сладкие и содержат больше пектинов, хотя и здесь есть исключения, например, сорт "Антоновка".Стародубова подчеркнула, что яблоки исключаются из питания людей при индивидуальной непереносимости продукта или при пищевой аллергии на них, свежие яблоки заменяются на запеченные при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пищевая аллергия на яблоки часто сочетается с реакцией на пыльцу яблонь, а кроме этого с чувствительностью к пыльце других розоцветных – сливы, персика, абрикоса, груши, шиповника.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/yabloki-1810475048.html

https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье