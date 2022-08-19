https://ria.ru/20220819/vybory-1810645092.html

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года - РИА Новости, 19.08.2022

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:56

2022-08-19T08:56

2022-08-19T09:11

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг."Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", - приводит слова Боздага телеканал CNN Turk.По его словам, это будут вторые выборы, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться."Здесь нет необходимости в комментариях", - добавил он.Эрдоган является президентом Турции с 2014 года, в 2018-м он победил на досрочных выборах после того, как страна перешла к президентскому управлению.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент Турции долгое время не комментировал своё выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявить имя кандидата от оппозиции. В ряде оппозиционных СМИ и соцсетях активно муссировалась новость о большой вероятности досрочных выборов в стране, когда кандидатом от правящей партии будет не действующий президент.

https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html

https://ria.ru/20220818/erdogan-1810462118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган