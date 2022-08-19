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Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года - РИА Новости, 19.08.2022
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Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года
Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года - РИА Новости, 19.08.2022
Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года
Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:56
2022-08-19T09:11
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг."Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", - приводит слова Боздага телеканал CNN Turk.По его словам, это будут вторые выборы, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться."Здесь нет необходимости в комментариях", - добавил он.Эрдоган является президентом Турции с 2014 года, в 2018-м он победил на досрочных выборах после того, как страна перешла к президентскому управлению.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент Турции долгое время не комментировал своё выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявить имя кандидата от оппозиции. В ряде оппозиционных СМИ и соцсетях активно муссировалась новость о большой вероятности досрочных выборов в стране, когда кандидатом от правящей партии будет не действующий президент.
https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html
https://ria.ru/20220818/erdogan-1810462118.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
08:56 19.08.2022 (обновлено: 09:11 19.08.2022)
 
Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года

Минюст Турции: выборы президента пройдут 18 июня 2023 года

© РИА Новости / Олег ЗегоновУрна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции
Урна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Олег Зегонов
Урна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", - приводит слова Боздага телеканал CNN Turk.
По его словам, это будут вторые выборы, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться.
"Здесь нет необходимости в комментариях", - добавил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 21:23
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
Эрдоган является президентом Турции с 2014 года, в 2018-м он победил на досрочных выборах после того, как страна перешла к президентскому управлению.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент Турции долгое время не комментировал своё выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявить имя кандидата от оппозиции. В ряде оппозиционных СМИ и соцсетях активно муссировалась новость о большой вероятности досрочных выборов в стране, когда кандидатом от правящей партии будет не действующий президент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 14:31
Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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