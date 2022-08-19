https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810697181.html

Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным - РИА Новости, 19.08.2022

Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:03

2022-08-19T12:03

2022-08-19T13:18

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

владимир путин

украина

львов

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АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.По словам турецкого лидера, главной темой встречи стал конфликт, который продолжается с февраля."С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. <...> Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. <...> Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.По его словам, во время трехсторонней встречи (Эрдоган, Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш) обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна.Кроме того, президент Турции добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, украина, львов