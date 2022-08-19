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Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным - РИА Новости, 19.08.2022
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Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным - РИА Новости, 19.08.2022
Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:03
2022-08-19T13:18
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
владимир путин
украина
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АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.По словам турецкого лидера, главной темой встречи стал конфликт, который продолжается с февраля."С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. &lt;...&gt; Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. &lt;...&gt; Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.По его словам, во время трехсторонней встречи (Эрдоган, Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш) обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна.Кроме того, президент Турции добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, украина, львов
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Львов
12:03 19.08.2022 (обновлено: 13:18 19.08.2022)
 
Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Глава Турции Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам турецкого лидера, главной темой встречи стал конфликт, который продолжается с февраля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 21:23
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
"С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. <...> Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. <...> Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.
По его словам, во время трехсторонней встречи (Эрдоган, Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш) обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна.
Кроме того, президент Турции добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаЛьвов
 
 
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