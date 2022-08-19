12:03 19.08.2022 (обновлено: 13:18 19.08.2022)
Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Глава Турции Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам турецкого лидера, главной темой встречи стал конфликт, который продолжается с февраля.
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"С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. <...> Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. <...> Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.
По его словам, во время трехсторонней встречи (Эрдоган, Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш) обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна.
Кроме того, президент Турции добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.