https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 19.08.2022
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена
Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:47
2022-08-19T05:47
2022-08-19T05:49
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес."Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента РИА о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В мире, Индонезия, Россия, США
05:47 19.08.2022 (обновлено: 05:49 19.08.2022)
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена
Посол Индонезии Таварес заявил о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена