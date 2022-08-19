https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html

Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена

Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 19.08.2022

Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена

Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:47

2022-08-19T05:47

2022-08-19T05:49

в мире

индонезия

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737280272_0:89:1384:868_1920x0_80_0_0_b7d0632dd3dfa71150ec97b401a429c4.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес."Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента РИА о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810630735.html

индонезия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индонезия, россия, сша