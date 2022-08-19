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Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 19.08.2022
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Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 19.08.2022
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена
Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:47
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в мире
индонезия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес."Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента РИА о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
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в мире, индонезия, россия, сша
В мире, Индонезия, Россия, США
05:47 19.08.2022 (обновлено: 05:49 19.08.2022)
 
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена

Посол Индонезии Таварес заявил о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРукопожатие Путина и Байдена
Рукопожатие Путина и Байдена - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рукопожатие Путина и Байдена. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.
"Пожалуйста, все возможности для этого открыты", - сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента РИА о готовности Индонезии организовать встречу двух глав государств.
Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
03:48
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
 
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