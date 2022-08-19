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Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля - РИА Новости, 19.08.2022
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля
Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее, которая должна была работать до 15 октября, продлевается до 23 октября,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:25
2022-08-19T15:25
2022-08-19T15:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее, которая должна была работать до 15 октября, продлевается до 23 октября, сообщает институция во "ВКонтакте".Экспозиция открылась 2 июня. Она должна была работать два месяца, но в июле была продлена до 15 октября. Экспозиция объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, санкт-петербург, москва, русский музей, третьяковская галерея, михаил врубель, музеи
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15:25 19.08.2022 (обновлено: 15:36 19.08.2022)
Русский музей в Петербурге вновь продлил выставку работ Михаила Врубеля
Русский музей в Петербурге продлил выставку работ Михаила Врубеля до 23 октября