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В Литве раскритиковали страны ЕС, которые продолжают выдачу виз россиянам

В Литве раскритиковали страны ЕС, которые продолжают выдачу виз россиянам - РИА Новости, 19.08.2022

В Литве раскритиковали страны ЕС, которые продолжают выдачу виз россиянам

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал страны ЕС, которые продолжают выдачу виз россиянам, и призвал аннулировать ранее выданные долгосрочные... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:18

2022-08-19T10:18

2022-08-19T10:48

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал страны ЕС, которые продолжают выдачу виз россиянам, и призвал аннулировать ранее выданные долгосрочные туристические шенгенские визы для граждан России и Белоруссии."Российские туристы, которым власти стран Балтии отказали в выдаче визы, могут по-прежнему подавать на визу в любой другой стране-члене ЕС... Таким образом, члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы..., фактически "приглашают" российских туристов в Прибалтику... И это противоречие со временем может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили", - считает Ландсбергис. Его мнение публикует газета Politico.Министр призвал те страны ЕС, которые выступают против отмены виз для россиян, "хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы"."Вместе мы должны найти совместное и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать четкое "нет" российским и белорусским туристам; отмену уже выданных долгосрочных многократных виз... и продолжение приема тех, кто ищет убежища, а не отдых в Европе", - добавил Ландсбергис.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, россия, новости - туризм