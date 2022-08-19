Простые украинцы давно поняли, что Запад их использует, заявил Патрушев
Патрушев: простые украинцы поняли, что стали инструментом Запада для сдерживания России
© AP Photo / David GoldmanУкраинские военнослужащие на танке
© AP Photo / David Goldman
Украинские военнослужащие на танке. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Простые украинцы давно поняли, что стали инструментом Запада в его попытках сдержать развитие России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании. Отмечу, Украина была выбрана Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем неслучайно", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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"Западники понимают, что в нашей исторической памяти русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой", - пояснил Патрушев. Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы вознамерились не просто создать плацдарм для оказания давления на Россию, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения, добавил секретарь Совбеза РФ.
"Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришел к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году. В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии. Простые украинцы уже давно поняли, что их попросту использовали в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России", - сказал Патрушев.