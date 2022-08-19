Рейтинг@Mail.ru
Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/trofei-1810679708.html
Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022"
Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022"
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:17
2022-08-19T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
василий голубев
ростовская область
россия
армения
патриот
южный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810486309_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_752cdf6804d2abf1087a178d348e3f9a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме "Армия-2022" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.На территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" можно увидеть украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины "Козак" и "Варта", грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие."Боевая машина "Козак" - украинская техника, была разработана 2008-2009 году. В этот экземпляр было два попадания. Захвачена морской пехотой", - рассказал РИА Новости командир машины - оператор ЮВО Эбасан Эдем об одном из представленных на выставке экземпляре.По словам командира третьего взвода первой противотанковой батареи ЮВО Владислава Колодюка, еще один трофейный экземпляр - британский БТР.По словам замкомандующего войсками ЮВО по военно-политической работе Владимира Жарова, символично, что 79 лет назад была поставлена победная точка в освобождении Ростовской области от нацистов.Жаров добавил, что на форуме гости могут ознакомиться и с современными образцами вооружения, военной и специальной техникой."Их, конечно, не такое количество, которое могло бы быть представлено, но тут образцы, которые бьют врага, бьют точно. Так, что он бежит", - отметил он.Губернатор Ростовской области Василий Голубев также напомнил, что жители региона, "проявляя мужество и отвагу, выполняют боевые задачи по денацификации Украины"."Только в ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ были призваны более 5 тысяч дончан", - уточнил он.Военно-технический форум "Армия-2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов РФ и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
https://ria.ru/20220819/armiya-2022-1810675367.html
https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html
ростовская область
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810486309_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5b7e49fa15937722e11badf62e79d0ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, василий голубев, ростовская область, россия, армения, патриот, южный военный округ, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Армения, Патриот, Южный военный округ, Форум "Армия-2022"
11:17 19.08.2022 (обновлено: 11:42 19.08.2022)
 
Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022"

Военные ЮВО показали трофейную украинскую технику из зоны спецоперации на "Армии-2022"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме "Армия-2022" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
На территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" можно увидеть украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины "Козак" и "Варта", грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:07
На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"
"Боевая машина "Козак" - украинская техника, была разработана 2008-2009 году. В этот экземпляр было два попадания. Захвачена морской пехотой", - рассказал РИА Новости командир машины - оператор ЮВО Эбасан Эдем об одном из представленных на выставке экземпляре.
По словам командира третьего взвода первой противотанковой батареи ЮВО Владислава Колодюка, еще один трофейный экземпляр - британский БТР.
"Это БТР Saxon, поставленный на Украину британскими компаниями, состоит на вооружении британской армии. Захвачен был в ДНР в ходе боев за "Азовсталь". Поврежден, скорее всего, противотанковой управляемой ракетой", - сказал он.
По словам замкомандующего войсками ЮВО по военно-политической работе Владимира Жарова, символично, что 79 лет назад была поставлена победная точка в освобождении Ростовской области от нацистов.
"Враг позорно бежал, как и сегодня оставляют украинцы технику и раненых... Наши парни бьются насмерть, каждый день совершая подвиги, чтобы наш народ и соседние республики жили свободно", - сказал он, открывая форум.
Жаров добавил, что на форуме гости могут ознакомиться и с современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.
М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

Оружие и военная техника, захваченные в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

Беспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

Реактивные снаряды РСЗО Град, применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 Лепесток, примененными ВСУ в Донецке, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

Обломки ракеты комплекса Точка-У на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

Британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и зал бара Каратэль, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

Фрагмент экспозиции, посвященной украинским нацбатальонам, с флагом Правого сектора (экстремистская организация, деятельность запрещена в России) на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Всего в экспозиции более 450 экспонатов. Большая часть техники, брошенной украинскими военными на полях сражений, исправна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Бронетранспортер БТР-4Е, захваченный в Мариуполе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

На выставке представлены беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

А этими реактивными снарядами РСЗО "Град" украинские формирования обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, творимых украинскими националистами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Посетители могут увидеть американскую гаубицу M777...

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 13

...и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Здесь же — реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Также показаны бронированные медицинские автомобили, в частности британский Saxon.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Отдельно представлена экспозиция "Альянс обетованный", рассказывающая об идеологической работе на Украине. На фото — класс школы полка "Азов"* и зал бара "Каратэль".

*Организация признана террористической и запрещена в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Экспозиция с школьной тетрадью и снарядом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Несколько дней выставка была открыта только для делегаций, а все желающие смогут сюда попасть после 20 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Их, конечно, не такое количество, которое могло бы быть представлено, но тут образцы, которые бьют врага, бьют точно. Так, что он бежит", - отметил он.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также напомнил, что жители региона, "проявляя мужество и отвагу, выполняют боевые задачи по денацификации Украины".
"Только в ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ были призваны более 5 тысяч дончан", - уточнил он.
Военно-технический форум "Армия-2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов РФ и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.
На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:43
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВасилий ГолубевРостовская областьРоссияАрменияПатриотЮжный военный округФорум "Армия-2022"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала