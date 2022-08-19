Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме "Армия-2022" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.На территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" можно увидеть украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины "Козак" и "Варта", грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие."Боевая машина "Козак" - украинская техника, была разработана 2008-2009 году. В этот экземпляр было два попадания. Захвачена морской пехотой", - рассказал РИА Новости командир машины - оператор ЮВО Эбасан Эдем об одном из представленных на выставке экземпляре.По словам командира третьего взвода первой противотанковой батареи ЮВО Владислава Колодюка, еще один трофейный экземпляр - британский БТР.По словам замкомандующего войсками ЮВО по военно-политической работе Владимира Жарова, символично, что 79 лет назад была поставлена победная точка в освобождении Ростовской области от нацистов.Жаров добавил, что на форуме гости могут ознакомиться и с современными образцами вооружения, военной и специальной техникой."Их, конечно, не такое количество, которое могло бы быть представлено, но тут образцы, которые бьют врага, бьют точно. Так, что он бежит", - отметил он.Губернатор Ростовской области Василий Голубев также напомнил, что жители региона, "проявляя мужество и отвагу, выполняют боевые задачи по денацификации Украины"."Только в ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ были призваны более 5 тысяч дончан", - уточнил он.Военно-технический форум "Армия-2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов РФ и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме "Армия-2022" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
На территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" можно увидеть украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины "Козак" и "Варта", грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие.
"Боевая машина "Козак" - украинская техника, была разработана 2008-2009 году. В этот экземпляр было два попадания. Захвачена морской пехотой", - рассказал РИА Новости командир машины - оператор ЮВО Эбасан Эдем об одном из представленных на выставке экземпляре.
По словам командира третьего взвода первой противотанковой батареи ЮВО Владислава Колодюка, еще один трофейный экземпляр - британский БТР.
"Это БТР Saxon, поставленный на Украину британскими компаниями, состоит на вооружении британской армии. Захвачен был в ДНР в ходе боев за "Азовсталь". Поврежден, скорее всего, противотанковой управляемой ракетой", - сказал он.
По словам замкомандующего войсками ЮВО по военно-политической работе Владимира Жарова, символично, что 79 лет назад была поставлена победная точка в освобождении Ростовской области от нацистов.
"Враг позорно бежал, как и сегодня оставляют украинцы технику и раненых... Наши парни бьются насмерть, каждый день совершая подвиги, чтобы наш народ и соседние республики жили свободно", - сказал он, открывая форум.
Жаров добавил, что на форуме гости могут ознакомиться и с современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.
"Их, конечно, не такое количество, которое могло бы быть представлено, но тут образцы, которые бьют врага, бьют точно. Так, что он бежит", - отметил он.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также напомнил, что жители региона, "проявляя мужество и отвагу, выполняют боевые задачи по денацификации Украины".
"Только в ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ были призваны более 5 тысяч дончан", - уточнил он.
Военно-технический форум "Армия-2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов РФ и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.
На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
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