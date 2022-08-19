https://ria.ru/20220819/trofei-1810679708.html

Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022"

Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022" - РИА Новости, 19.08.2022

Ростовчанам показали трофейную украинскую технику на "Армии-2022"

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:17

2022-08-19T11:17

2022-08-19T11:42

специальная военная операция на украине

безопасность

василий голубев

ростовская область

россия

армения

патриот

южный военный округ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) показали трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации на военно-техническом форуме "Армия-2022" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.На территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" можно увидеть украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины "Козак" и "Варта", грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие."Боевая машина "Козак" - украинская техника, была разработана 2008-2009 году. В этот экземпляр было два попадания. Захвачена морской пехотой", - рассказал РИА Новости командир машины - оператор ЮВО Эбасан Эдем об одном из представленных на выставке экземпляре.По словам командира третьего взвода первой противотанковой батареи ЮВО Владислава Колодюка, еще один трофейный экземпляр - британский БТР.По словам замкомандующего войсками ЮВО по военно-политической работе Владимира Жарова, символично, что 79 лет назад была поставлена победная точка в освобождении Ростовской области от нацистов.Жаров добавил, что на форуме гости могут ознакомиться и с современными образцами вооружения, военной и специальной техникой."Их, конечно, не такое количество, которое могло бы быть представлено, но тут образцы, которые бьют врага, бьют точно. Так, что он бежит", - отметил он.Губернатор Ростовской области Василий Голубев также напомнил, что жители региона, "проявляя мужество и отвагу, выполняют боевые задачи по денацификации Украины"."Только в ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ были призваны более 5 тысяч дончан", - уточнил он.Военно-технический форум "Армия-2022" на территории ЮВО проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов РФ и российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся с 19 по 21 августа.На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20220819/armiya-2022-1810675367.html

https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html

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россия

армения

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Дарья Буймова

безопасность, василий голубев, ростовская область, россия, армения, патриот, южный военный округ, форум "армия-2022"