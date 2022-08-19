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Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана - РИА Новости, 19.08.2022
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Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана - РИА Новости, 19.08.2022
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана
Динамика торговли Казахстана и России положительная, торговля развивается успешно, заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:22
2022-08-19T16:39
экономика
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
сочи
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НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Динамика торговли Казахстана и России положительная, торговля развивается успешно, заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Казахстанский лидер находится в Сочи с рабочим визитом."Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно успешно развивается. Промышленная кооперация сейчас, к нашему удовлетворению, достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная, в прошлом году объем торговли составил 24,5 миллиарда долларов. По этому показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. И в этом году торговля развивается достаточно успешно", - сказал Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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экономика, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, сочи
Экономика, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Сочи
16:22 19.08.2022 (обновлено: 16:39 19.08.2022)
 
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана

Токаев на встрече с Путиным: динамика торговли России и Казахстана положительная

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Динамика торговли Казахстана и России положительная, торговля развивается успешно, заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Казахстанский лидер находится в Сочи с рабочим визитом.
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Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ
"Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно успешно развивается. Промышленная кооперация сейчас, к нашему удовлетворению, достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная, в прошлом году объем торговли составил 24,5 миллиарда долларов. По этому показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. И в этом году торговля развивается достаточно успешно", - сказал Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
 
ЭкономикаРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинСочи
 
 
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