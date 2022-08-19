https://ria.ru/20220819/torgovlya-1810795339.html
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана - РИА Новости, 19.08.2022
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана
Динамика торговли Казахстана и России положительная, торговля развивается успешно, заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:22
2022-08-19T16:22
2022-08-19T16:39
экономика
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
сочи
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НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Динамика торговли Казахстана и России положительная, торговля развивается успешно, заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Казахстанский лидер находится в Сочи с рабочим визитом."Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно успешно развивается. Промышленная кооперация сейчас, к нашему удовлетворению, достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная, в прошлом году объем торговли составил 24,5 миллиарда долларов. По этому показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. И в этом году торговля развивается достаточно успешно", - сказал Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220819/tokaev-1810795093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, сочи
Экономика, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Сочи
16:22 19.08.2022 (обновлено: 16:39 19.08.2022)
Токаев оценил динамику торговли России и Казахстана
Токаев на встрече с Путиным: динамика торговли России и Казахстана положительная